Tatsächlich scheinen weder der Marschflugkörper Burewestnik noch die Unterwasserdrohne Poseidon atomar bestückt gewesen zu sein. Die norwegische Behörde für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit stellte zumindest im Rahmen des Tests keine erhöhte Strahlung oder andere Abnormalitäten fest. Dem Portal "The Barents Observer" erklärte die Behörde jedoch, dass es wegen der großen Entfernung einige Zeit dauern könne, bis solche Werte an ihren Messstationen zu registrieren seien. Burewestnik soll auf der Doppelinsel Nowaja Semlja im Gebiet Archangelsk abgefeuert worden sein, wo die Sowjetunion im Kalten Krieg mehrfach Atomtests durchgeführt hatte.

Burewestnik und Poseidon sind Waffen der Vergeltung

Atomwaffenexperte Ulrich Kühn bleibt angesichts der Nachrichten aus Russland skeptisch. "Tatsächlich haben diese russischen Tests für den Westen keine große Bedeutung", erklärt er. Denn sowohl bei Burewestnik als auch bei Poseidon handele es sich um sogenannte strategische Zweitschlagsysteme. "Russland würde diese also als Vergeltung eines nuklearen Erstangriffs eines anderen Staats einsetzen." Das Prinzip der nuklearen Abschreckung soll genau diesen Erstangriff verhindern, sodass ein Einsatz der russischen "Wunderwaffen" eher unrealistisch erscheint.

Weiterhin aber hält sich wohl auch der militärische Nutzen in Grenzen. "Grundlegend neue Fähigkeiten bieten die Systeme nicht: Russland konnte bereits zuvor mit Nuklearwaffen Angriffe im Wasser und aus der Luft auf praktisch jedes Ziel rund um den Globus ausführen", erklärt Kühn.

Wirklich neu sei lediglich der atomare Antrieb beider Waffen, "der es ihnen ermöglicht, über Tage hinweg in Bewegung zu sein, bevor es tatsächlich zum Angriff kommt", so der Forscher. "Dass Russland dieser technologische Schritt gelungen ist, erscheint auch realistisch." Was der Antrieb offenbar nicht bietet, sind hohe Geschwindigkeiten. In der Ukraine haben sich besonders Russlands Hyperschallwaffen und ballistische Raketen als effektiv erwiesen. Aber selbst diese werden immer wieder abgefangen. Burewestnik hingegen flog beim Test im Schnitt gut 900 Kilometer pro Stunde – also nicht schneller als konventionelle Marschflugkörper.