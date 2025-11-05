Versteckte Mobilisierung? Putin unternimmt "tiefgreifenden Strategiewechsel"

Von t-online , sic 05.11.2025 - 15:24 Uhr

Wladimir Putin spricht beim Besuch eines Militärkrankenhauses mit Soldaten (Archivbild): Russische Reservisten sollen künftig kritische Infrastruktur schützen. (Quelle: IMAGO/Kristina Kormilitsyna/imago)

Russlands System zur Rekrutierung neuer Soldaten stößt offenbar an seine Grenzen. Mit einem neuen Gesetz will Kremlchef Putin gegensteuern.

Nach massiven ukrainischen Drohnenangriffen auf russische Energieanlagen hat Kremlchef Wladimir Putin zwei neue Gesetze unterzeichnet. Das Erste erlaubt es, Reservisten zum Schutz kritischer Infrastruktur wie Ölraffinerien einzusetzen. Das Zweite dehnt die Wehrpflicht aus: Künftig können Rekruten ganzjährig eingezogen werden – bisher war das nur im Frühling und Herbst möglich.

Laut der "Kyiv Post" reagiert der Kreml damit auf Engpässe und Rationierungen bei Treibstoff in mehreren Regionen. Zuletzt wurden mehrere Raffinerien und Industrieanlagen in Russland Ziel von Langstreckenangriffen. Die Ukraine beabsichtigt dadurch, die Einnahmen aus dem Energiesektor zu kappen, die Moskaus Krieg gegen die Ukraine mitfinanzieren.

Reservisten sollen laut Russlands Verteidigungsministerium dabei helfen, Energieanlagen, Transportknotenpunkte und andere lebenswichtige Einrichtungen vor Angriffen zu schützen. Vizeadmiral Wladimir Zimljanski sagte Mitte Oktober laut dem ukrainischen Portal "United24", dass diese Einsätze "ausschließlich in ihrer Heimatregion" stattfinden und sich nur gegen Drohnen richten sollen. Voraussetzung sei ein freiwilliger Reservistenvertrag, die Einberufung erfolge per Dekret.

Russlands Rekrutierungssystem stößt auf Probleme

Doch laut einer Analyse der US-amerikanischen Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) markiert das Gesetzespaket einen "tiefgreifenden Strategiewechsel". Es schaffe die rechtliche Grundlage für den Einsatz von Reservisten im Ausland, auch ohne offizielle Mobilmachung oder Kriegserklärung – etwa in der Ukraine.

Mit der Ausweitung der Wehrpflicht auf das ganze Jahr schafft der Kreml zudem langfristig neue Reserven: Nach ihrem Dienst fallen Wehrpflichtige automatisch in die Reserve – und könnten künftig ebenfalls herangezogen werden.

Das ISW warnt: Der Kreml bereite eine schleichende, verpflichtende Mobilisierung vor. Putins bisheriges Modell – hohe Prämien zur Rekrutierung – sei zu teuer und laufe ins Leere. Die neuen Gesetze ermöglichen nun, Reservisten unter dem Deckmantel sogenannter "Spezialversammlungen" innerhalb von zwei Monaten auf Kampfeinsätze auch im Ausland vorzubereiten.