t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandKrisen & Konflikte

Russland: Putin genehmigt neues Gesetz für Reservisten und Wehrpflichtige

Versteckte Mobilisierung?
Putin unternimmt "tiefgreifenden Strategiewechsel"

Von t-online, sic
05.11.2025 - 15:24 UhrLesedauer: 3 Min.
imago images 0838681584Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin spricht beim Besuch eines Militärkrankenhauses mit Soldaten (Archivbild): Russische Reservisten sollen künftig kritische Infrastruktur schützen. (Quelle: IMAGO/Kristina Kormilitsyna/imago)
News folgen

Russlands System zur Rekrutierung neuer Soldaten stößt offenbar an seine Grenzen. Mit einem neuen Gesetz will Kremlchef Putin gegensteuern.

Nach massiven ukrainischen Drohnenangriffen auf russische Energieanlagen hat Kremlchef Wladimir Putin zwei neue Gesetze unterzeichnet. Das Erste erlaubt es, Reservisten zum Schutz kritischer Infrastruktur wie Ölraffinerien einzusetzen. Das Zweite dehnt die Wehrpflicht aus: Künftig können Rekruten ganzjährig eingezogen werden – bisher war das nur im Frühling und Herbst möglich.

Laut der "Kyiv Post" reagiert der Kreml damit auf Engpässe und Rationierungen bei Treibstoff in mehreren Regionen. Zuletzt wurden mehrere Raffinerien und Industrieanlagen in Russland Ziel von Langstreckenangriffen. Die Ukraine beabsichtigt dadurch, die Einnahmen aus dem Energiesektor zu kappen, die Moskaus Krieg gegen die Ukraine mitfinanzieren.

Reservisten sollen laut Russlands Verteidigungsministerium dabei helfen, Energieanlagen, Transportknotenpunkte und andere lebenswichtige Einrichtungen vor Angriffen zu schützen. Vizeadmiral Wladimir Zimljanski sagte Mitte Oktober laut dem ukrainischen Portal "United24", dass diese Einsätze "ausschließlich in ihrer Heimatregion" stattfinden und sich nur gegen Drohnen richten sollen. Voraussetzung sei ein freiwilliger Reservistenvertrag, die Einberufung erfolge per Dekret.

Video | Spezialeinsatz enthüllt Zerstörung von Pokrowsk
Video lädt
Player wird geladen
Quelle: t-online

Russlands Rekrutierungssystem stößt auf Probleme

Doch laut einer Analyse der US-amerikanischen Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) markiert das Gesetzespaket einen "tiefgreifenden Strategiewechsel". Es schaffe die rechtliche Grundlage für den Einsatz von Reservisten im Ausland, auch ohne offizielle Mobilmachung oder Kriegserklärung – etwa in der Ukraine.

Mit der Ausweitung der Wehrpflicht auf das ganze Jahr schafft der Kreml zudem langfristig neue Reserven: Nach ihrem Dienst fallen Wehrpflichtige automatisch in die Reserve – und könnten künftig ebenfalls herangezogen werden.

Das ISW warnt: Der Kreml bereite eine schleichende, verpflichtende Mobilisierung vor. Putins bisheriges Modell – hohe Prämien zur Rekrutierung – sei zu teuer und laufe ins Leere. Die neuen Gesetze ermöglichen nun, Reservisten unter dem Deckmantel sogenannter "Spezialversammlungen" innerhalb von zwei Monaten auf Kampfeinsätze auch im Ausland vorzubereiten.

Diese Mobilisierung soll offiziell freiwillig bleiben, tatsächlich aber könnte sie durch vertragliche Bindung verpflichtend werden. Auch Angehörige irregulärer Formationen wie Kosaken oder Söldnergruppen, die seit 2023 zum Unterschreiben regulärer Verträge gedrängt werden, könnten betroffen sein.

imago images 0837271747Vergrößern des Bildes
Russische Wehrpflichtige stehen an einem Rekrutierungszentrum in der Region Rostow in Formation (Archivbild): Nach ihrem Dienst gehen sie automatisch in die Reserve. (Quelle: IMAGO/Sergey Pivovarov/imago)

Neues Gesetz soll Russland kontinuierlich neues Personal verschaffen

Gleichzeitig erlaubt das neue Gesetz, dass Reservisten künftig militärische Ränge auch ohne vorherige Übungen erhalten. Das ISW sieht darin einen Versuch, die Ausbildung zu verkürzen, um schneller Personal an die Front schicken zu können – ähnlich wie 2022, als mangelndes Training für Unmut sorgte.

Auch das System der sogenannten Kampf-Armee-Reserve (BARS) könnte nun stärker unter zentrale Kontrolle gestellt werden. Bislang unterstanden viele dieser Einheiten lokalen Strukturen. Nun sollen sie direkt der Armeeführung um Verteidigungsminister Andrij Beloussow unterstellt werden.

Laut ISW ist ein neuer Massenbefehl wie 2022 derzeit unwahrscheinlich. Doch die Gesetzesänderungen ermöglichen es dem Kreml, kontinuierlich neues Personal zu mobilisieren – ohne offiziellen Aufruf und bei geringeren Kosten. Das Bild einer rein freiwilligen Berufsarmee kann so formal gewahrt bleiben. Kritische Stimmen befürchten jedoch: Die neue Rechtslage erlaubt dem Kreml, seine militärischen Kapazitäten im Ukrainekrieg unauffällig, aber wirksam auszuweiten.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Internationale Politik von A bis Z

Internationale Politik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom