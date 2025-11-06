Atomtests von Putin und Trump Droht jetzt ein neues nukleares Wettrüsten?
US-Präsident Donald Trump will wieder Atomwaffen testen. Russlands Staatschef Putin kündigt Vorbereitungen zu eigenen Nukleartests an. Fachleute sind besorgt.
Der US-Präsident und der Kremlchef liefern sich einen Schlagabtausch. Die USA würden Atomwaffentests "unverzüglich" wieder aufnehmen, sagte Donald Trump in der vergangenen Woche. Jetzt folgte der verbale Gegenschlag des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Er wies am Mittwoch seine Regierung an, "Vorschläge zum möglichen Start von Vorbereitungsarbeiten für Atomwaffentests zu machen".
Trump konterte noch in der Nacht zu Donnerstag. In einem Video auf seiner Plattform Truth Social ließ der US-Präsident wissen: Der Prozess für die Nukleartests "wird sofort beginnen".
Fachleute sind alarmiert. "Wir laufen Gefahr, dass es durch Tests zu einer Eskalation kommt", erklärten die Experten Heather Williams und Lachland MacKenzie vom Center for Strategic and International Studies (CSIS), einer Forschungseinrichtung in Washington. t-online gibt einen Überblick über die wichtigsten Fakten zu den angekündigten Tests.
Was hat Wladimir Putin genau gesagt?
Wladimir Putin äußerte sich in einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates zu den Atomwaffentests. Dort wies der russische Staatschef das Außen- und das Verteidigungsministerium sowie die Geheimdienste an, "zusätzliche Informationen zu dem Thema zu sammeln" und "Vorschläge zum möglichen Start von Vorbereitungsarbeiten für Atomwaffentests zu machen". Die Aussagen wurden im russischen Fernsehen übertragen.
Putins Sprecher Dmitri Peskow erläuterte später, dass es nicht um einen direkten Testbeginn gehe. Putin lasse die Zweckmäßigkeit des Einstiegs in Vorbereitungen prüfen. Begründet wurde das Vorgehen mit der Ankündigung Donald Trumps, Atomwaffentests aufzunehmen.
Was hat Donald Trump angekündigt?
Auch Donald Trump äußerte sich nebulös. "Ich sehe, dass sie testen. Ich sage: Nun, sie werden testen, dann müssen wir wohl auch testen", erklärte der US-Präsident zuletzt. Die Verwirrung war groß, weil undeutlich blieb, auf welche Länder sich Trump bezieht und was er mit "Tests" überhaupt meint.
Fachleute wie die CSIS-Forscher Williams und MacKenzie wiesen darauf hin, dass Tests nicht gleich Tests sind. Oberirdische Tests schließen die meisten Forscher aus. Diese sind seit dem sogenannten Moskauer Vertrag von 1963 wegen der Freisetzung radioaktiver Partikel verboten. Auch eine unterirdische Kernexplosion auf einem Testgelände halten die meisten Experten für ausgeschlossen. Diese sind nach dem internationalen Teststopp-Vertrag von 1996 ebenfalls verboten. Russland führte die letzten unterirdischen Atomwaffentests im Oktober 1990 aus, die USA folgten 1992.
Doch es gebe Möglichkeiten, eine atomare Kettenreaktion ohne volle Zündung durchzuführen, um Abläufe zu testen, wie Williams und MacKenzie erläuterten. Daneben gibt es die Möglichkeit, nuklear angetriebene Trägerraketen für Atomwaffen zu testen. Putin sprach zuletzt von erfolgreichen Tests der Trägerrakete "Burewestnik" und des Unterwassertorpedos "Poseidon". Der russische Staatschef sprach von einer "einzigartigen Waffe", die kein anderes Land besitze. Die "Burewestnik" ist schwerfällig und fliegt langsam, ließe sich also leicht abfangen. Doch besitzt die atomar angetriebene Trägerwaffe – Fachleute sprechen auch von "fliegenden Tschernobyls" – eine Reichweite von bis zu 14.000 Kilometern.
Williams' und MacKenzies Forschungseinrichtung CSIS warnte in einer ersten Analyse zu den neuen russischen Trägerraketen: "Die Entwicklung einer solchen Fähigkeit hat Auswirkungen auf die US-Strategie zur Abschreckung russischer Aggressionen und zur Raketenabwehr."
Welche Verträge gelten überhaupt?
Das internationale Recht kennt eine Reihe von Verträgen zu Nuklearwaffen. Einige beziehen sich direkt auf die Tests von Nuklearwaffen:
- Der Moskauer Vertrag von 1963 verbietet oberirdische Atomwaffentests.
- Im INF-Vertrag aus dem Jahr 1987 – von Fachleuten im Englischen Intermediate Range Nuclear Forces Treaty (INF) genannt – sieht den Abbau von landgestützten Lang- und Mittelstreckenraketen durch die USA und Russland vor. Die USA stiegen 2019 aus dem Abkommen aus, Russland folgte 2025.
- Der nukleare Teststoppvertrag aus dem Jahr 1996 – englisch Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) genannt – untersagt allen Unterzeichnern, ober- sowie unterirdische Nukleartests vorzunehmen. Jedoch haben von den großen Atommächten nur Großbritannien, Frankreich und Russland das Abkommen verabschiedet.
- Der Atomwaffenverbotsvertrag aus dem Jahr 2021 – englisch: Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) – verwehrt allen Vertragsparteien den Besitz, die Entwicklung und Weitergabe von Kernwaffen. Von den aktuell bekannten Atommächten ist dieses Abkommen aber nicht unterzeichnet.
Wer besitzt Atomwaffen? Und wer testet?
Derzeit sind nach Angaben des Friedensforschungsinstituts Sipri neben den USA (geschätzt rund 5.200 Atomsprengköpfe) und Russland (5.400 Nuklearwaffen) noch China (600), Frankreich (290) und Großbritannien (225) im Besitz von Atomwaffen. Auch Indien, Pakistan und Nordkorea räumen den Besitz von Kernwaffen ein. Israel verweigert dazu Auskünfte.
Der umfassende Teststoppvertrag – englisch Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) genannt – untersagt Atomwaffentests seit 1996. Derzeit lässt nur Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un Atomwaffenversuche durchführen. US-Geheimdienste gehen aber von "niedrigschwelligen" russischen Atomtests auf Laborebene auf dem Testgelände Nowaja Semlja aus. Satellitenbilder legen auch Vorbereitungen für unterirdische Tests auf dem US-Testgelände Nevada National Security Site nahe.
Der Zeitraum für die Aufnahme von Tests ist aber offen. Fachleute sprechen von 18 Monaten bis 36 Monaten.
Bilanz
Donald Trump und Wladimir Putin weisen einander die Verantwortung für die jüngste Eskalation zu. Nachdem die USA bereits 2019 in Trumps erster Amtszeit den INF-Vertrag über das Verbot von landgestützten Kurz- und Mittelstreckenraketen aufgegeben hatte, kündigte auch Putin in diesem Sommer an, sich nicht mehr an das Vertragswerk zu halten.
Putin hatte mit Blick auf Atomwaffen schon seit dem russischen Überfall auf die Ukraine häufiger vage mit Atomwaffen gedroht. Mit Blick auf westliche Waffenlieferungen an die Ukraine hatte der russische Staatschef etwa erklärt: "Wer auch immer versucht, uns zu behindern, geschweige denn eine Bedrohung für unser Land und unser Volk zu schaffen, muss wissen, dass die Antwort Russlands sofort erfolgen und zu Konsequenzen führen wird, die Sie in Ihrer Geschichte noch nie erlebt haben."
Die Andeutung wurde unmissverständlich als Drohung mit Nuklearwaffen verstanden. So hatte der frühere Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch seine zögerliche Haltung für Waffenlieferungen an die Ukraine mit Putins unverhohlenen Nuklearwarnungen begründet. Die "New York Times" hatte in diesem Jahr berichtet, dass selbst US-Dienste im Herbst 2023, als Russland im Krieg in der Ukraine in die Defensive geraten war, die Wahrscheinlichkeit für einen Atomschlag Moskaus mit 50 zu 50 bezifferten.
Derzeit schüren beide Seiten durch vage Ankündigungen das gegenseitige Misstrauen. Die CSIS-Fachleute Williams und MacKenzie warnen daher: "Die Intransparenz der Kommentare beider Seiten birgt das Risiko von Fehlwahrnehmungen und voreiligen Tests oder Testvorbereitungen."
