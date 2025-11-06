Atomtests von Putin und Trump Droht jetzt ein neues nukleares Wettrüsten?

Von t-online 06.11.2025 - 10:14 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Atomwaffentest (Archivbild): Fachleute warnen vor einem Hochschaukeln zwischen Russland und den USA. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Präsident Donald Trump will wieder Atomwaffen testen. Russlands Staatschef Putin kündigt Vorbereitungen zu eigenen Nukleartests an. Fachleute sind besorgt.

Der US-Präsident und der Kremlchef liefern sich einen Schlagabtausch. Die USA würden Atomwaffentests "unverzüglich" wieder aufnehmen, sagte Donald Trump in der vergangenen Woche. Jetzt folgte der verbale Gegenschlag des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Er wies am Mittwoch seine Regierung an, "Vorschläge zum möglichen Start von Vorbereitungsarbeiten für Atomwaffentests zu machen".

Trump konterte noch in der Nacht zu Donnerstag. In einem Video auf seiner Plattform Truth Social ließ der US-Präsident wissen: Der Prozess für die Nukleartests "wird sofort beginnen".

Fachleute sind alarmiert. "Wir laufen Gefahr, dass es durch Tests zu einer Eskalation kommt", erklärten die Experten Heather Williams und Lachland MacKenzie vom Center for Strategic and International Studies (CSIS), einer Forschungseinrichtung in Washington. t-online gibt einen Überblick über die wichtigsten Fakten zu den angekündigten Tests.

Was hat Wladimir Putin genau gesagt?

Wladimir Putin äußerte sich in einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates zu den Atomwaffentests. Dort wies der russische Staatschef das Außen- und das Verteidigungsministerium sowie die Geheimdienste an, "zusätzliche Informationen zu dem Thema zu sammeln" und "Vorschläge zum möglichen Start von Vorbereitungsarbeiten für Atomwaffentests zu machen". Die Aussagen wurden im russischen Fernsehen übertragen.

Putins Sprecher Dmitri Peskow erläuterte später, dass es nicht um einen direkten Testbeginn gehe. Putin lasse die Zweckmäßigkeit des Einstiegs in Vorbereitungen prüfen. Begründet wurde das Vorgehen mit der Ankündigung Donald Trumps, Atomwaffentests aufzunehmen.

Was hat Donald Trump angekündigt?

Auch Donald Trump äußerte sich nebulös. "Ich sehe, dass sie testen. Ich sage: Nun, sie werden testen, dann müssen wir wohl auch testen", erklärte der US-Präsident zuletzt. Die Verwirrung war groß, weil undeutlich blieb, auf welche Länder sich Trump bezieht und was er mit "Tests" überhaupt meint.