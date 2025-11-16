387 vor Christus fügten ihnen die gallischen Stämme der Senonen und Boier in der Schlacht an der Allia eine verheerende Niederlage zu, anschließend plünderten die Gallier Rom. Vom Kapitol abgesehen.

Genau. Laut Mommsen wollten die Römer seitdem immer mehr Sicherheitspuffer zwischen sich und ihren Feinden haben. Und wenn man einmal damit anfängt …

Was ist Ihre Ansicht?

Wir müssen den Charakter der Welt berücksichtigen, in die Rom expandiert ist. Es war ein anarchisches System, das es den Römern erlaubt hat, quasi einen Gegner nach dem anderen zu erledigen. Dazu kommt, dass Rom anders expandiert ist als die anderen politischen Akteure. Zu Beginn des vierten Jahrhunderts hat Rom seine Nachbarstadt Veji vernichtet, ja, das hatten wir erwähnt. Aber anschließend ging Rom in Italien dazu über, besiegte Städte und Völker zu Bundesgenossen zu machen. Das war ziemlich genial von den Römern. Sie formten die Welt neu, sie waren Integrationsweltmeister. Aus Feinden wurden Verbündete.

So, wie es die USA nach dem Zweiten Weltkrieg mit Westdeutschland und Japan machten.

Richtig. Es hat uns, den Japanern und auch den USA ziemlich zum Vorteil gereicht. Damals wurde die Welt römisch geprägt, in unserer Zeit amerikanisch. Das war auch das Herrschaftsgeheimnis der USA. Jetzt haben wir es mit Trump zu tun, der droht, einschüchtert und Porzellan zerschlägt. Aber wir sollten das nicht fehlinterpretieren. Jeder Hegemon kann die freundliche Maske absetzen, dann wird es richtig ungemütlich. Das ist in Rom durchaus vorgekommen, das passiert nun auch uns.

Aber wie fährt ein Hegemon besser: mit Zuckerbrot oder Peitsche?

Es hängt stark davon ab, wie sehr der Hegemon auf seine, sagen wir, Partner angewiesen ist. Trump ist mit seinem Bully-Ansatz ja nicht völlig erfolglos gewesen, Rüpelei kann sich also auszahlen.

Kommen wir noch mal auf Ihr Buch zu sprechen. "Die verdammt blutige Geschichte der Antike ohne den ganzen langweiligen Kram" dürfte ein Titel sein, der Aufmerksamkeit und Kritik zugleich erzeugt.

Die Idee entstand bei einem gemütlichen Abend beim Italiener, bei dem es zwischen mir und meinem Mitautor Stefan von der Lahr ganz unblutig, dafür höchst kreativ zuging. Die Zusammenarbeit war exzellent, besonders weil wir in bestimmten Punkten unterschiedlicher Meinung sind. Wir wollen wieder mehr Menschen für die antike Geschichte interessieren, da schien uns dies der richtige Ansatz zu sein.

Hält die "blutige Geschichte" der Antike eine zentrale Lehre für uns bereit?

Die Lektion ist glasklar. Beim antiken Geschichtsschreiber Thukydides findet sie sich in aller wünschenswerten Deutlichkeit: Wir dürfen niemals schwach sein, wir dürfen niemals verwundbar sein. Denn das kann sich furchtbar rächen, wie das Schicksal der Melier zeigt, das uns Thukydides überliefert hat.

Die Athener löschten die Stadt Melos während des Peloponnesischen Krieges im fünften Jahrhundert vor Christus aus, weil sich die Bewohner ihren Forderungen verweigerten.

Die Männer wurden getötet, die Frauen und Kinder endeten als Sklaven. Hier zeigte sich, was das Recht des Stärkeren wirklich bedeutet. Wir sollten besser niemals wehrlos sein. Das ist eine erschütternde, aber zeitlose Wahrheit. Besonders in Zeiten eines Wladimir Putin – und anderer Welterschütterer wie Trump.

Zu guter Letzt: Wem aus der Antike wären Sie denn gerne einmal begegnet?

Das wäre jemand wie Gaius Julius Caesar. Klar, er war keineswegs zartbesaitet, konnte unfassbar hart sein, was Gewalt und Krieg betraf. Aber eine Konversation mit Caesar muss ausgesprochen spannend gewesen sein. Er war ein ungemein gebildeter, geistreicher und humorbegabter Zeitgenosse. Von einem Donald Trump heute lässt sich dies kaum sagen.