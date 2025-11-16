Historiker Michael Sommer "Das ist eine erschütternde Wahrheit"
Donald Trump droht und poltert, davon sollten wir nicht allzu überrascht sein, sagt Michael Sommer. Denn die blutige Geschichte der Antike lehre, dass im Zweifel stets das unerbittliche Recht des Stärkeren gilt, so der Historiker.
Die Antike wird bis heute als herausragende Ära der menschlichen Geschichte verehrt, doch ging es auch damals überaus brutal und blutig zu. Römische Kaiser wie Nero und Caligula sind berüchtigt, immer wieder werden sie als Beispiele zur Deutung Donald Trumps herangezogen. Wie weit Trump heute Caligula damals ähnelt, weiß Historiker Michael Sommer, der auch eine Lehre aus der Antike für den Umgang mit Trump, Putin und Co. parat hat.
Wie brutal ging es in der Antike wirklich zu? Worauf beruhte die lange Herrschaft Roms? Und warum sollten wir das Recht des Stärkeren wirklich fürchten? Diese Fragen beantwortet Michael Sommer, dessen Buch "Die verdammt blutige Geschichte der Antike" kürzlich erschienen ist, im Gespräch.
t-online: Professor Sommer, welchem antiken Heroen wären Sie lieber nicht im Dunkeln begegnet?
Michael Sommer: Da gibt es so einige. Romulus erschlug seinen Bruder Remus, Achill massakrierte nicht nur seinen Gegner Hektor, sondern schleifte dessen Leichnam anschließend auch noch um die Mauern Trojas. Alexander der Große errichtete ein riesiges Reich, war allerdings ziemlich aufbrausend, jähzornig, zunehmend versoffen und neigte zu Gewaltausbrüchen. Seinen Freund Kleitos brachte er eigenhändig im Zorn mit einer Lanze um. Zahlreiche antike Heldengestalten waren extreme Charaktere, die ratzfatz anderen Leuten Körperteile abhackten.
Dieses schaurige Bild erinnert ein wenig an die "Ritter der Kokosnuss" der britischen Komikertruppe Monty Python. Deren schwarzer Humor stand in Ihrem neuen Buch "Die verdammt blutige Geschichte der Antike ohne den ganzen langweiligen Kram" Pate, das sie mit Stefan von der Lahr geschrieben haben.
So ist es. Wir wollten demonstrieren, dass die Antike durchaus eine höchst spannende Epoche war, der wir viel verdanken. Allerdings herrschten damals nicht nur Weisheit, Tugend, Kunst, sondern es kam immer wieder zu enthemmter Gewalt. Athens Demokraten waren äußerst blutrünstig, Augustus verwandelte Rom zwar von einer Stadt aus Ziegeln in eine Stadt aus Marmor, aber dafür war er im Bürgerkrieg durch Meere von Blut gewatet. Als makellose Vorbilder für die Gegenwart sind diese Leute eher nicht geeignet.
Zur Person
Michael Sommer, geboren 1970, lehrt Alte Geschichte an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Der Historiker ist Autor zahlreicher Bücher zur Antike, darunter "Dark Rome. Das geheime Leben der Römer" (2022) und "Mordsache Caesar. Die letzten Tage des Diktators" (2024). Kürzlich veröffentlichte Sommer zusammen mit dem Historiker Stefan von der Lahr sein neues Buch "Die verdammt blutige Geschichte der Antike ohne den ganzen langweiligen Kram" im Verlag C. H. Beck.
Wie blutig war die Antike im Vergleich zu unserer Gegenwart?
Die Geschichte der Antike ist voller gewaltsamer Ereignisse, ja, diese Zeit war unfassbar blutig. Jedenfalls so, wie sie uns überliefert ist. Die überkommenen Quellen berichten uns reichlich von Schlachten und Massakern, Attentaten und Ausschweifungen. Aber das ist selbstverständlich nur ein Teil des Bildes. Damals interessierten sich die Menschen mehr für Mord und Totschlag, Sex and Crime, als für das normale Alltagsleben. Heute ist das auch nicht anders.
Der schon erwähnte Alexander der Große eroberte einst das antike Gaza, ließ die überlebenden Verteidiger hinrichten und Frauen und Kinder in die Sklaverei verkaufen. Ebenso zeigten die Römer keinerlei Skrupel, ihre etruskische Nachbarstadt Veji auszulöschen.
Das klingt grausam, das klingt furchtbar. Und das war es auch. Aber wir müssen diese Ereignisse ins Verhältnis setzen. Wenn im antiken Griechenland zwei Phalangen aus Hopliten …
… also schwere Infanterie …
… aufeinandertrafen, dann sind bei diesen Kämpfen gar nicht einmal so viele Soldaten gestorben, wie man auf den ersten Blick denken mag. Denn wenn sich die Niederlage der einen Seite abzeichnete, sind die meisten ihrer Kämpfer einfach weggelaufen. Deswegen gingen dann nicht so viele Männer drauf. Eine ganz andere Geschichte ist die Sklaverei, die – Ausnahmen bestätigen die Regel – tatsächlich überaus grausam gewesen ist. Wenn wir an unser 20. Jahrhundert mit zwei Weltkriegen und Holocaust denken, sollte aber deutlich werden, dass Gewalt, auch in extremer Form, eine anthropologische Konstante ist.
Unsere Gegenwart ist ein weiterer Beweis dafür. Nun stellt sich die Frage, warum das römische Imperium derart lange Bestand hatte, sodass es bis heute etwa von Leuten wie Elon Musk, Mark Zuckerberg und anderen geradezu angehimmelt wird?
Selbstverständlich spielte Gewalt eine große Rolle bei der Langlebigkeit des Römischen Reiches. Mit den Römern und ihren Legionen legte man sich besser nicht an. Auch wer nicht unbedingt ein glühender Verehrer des Imperiums war, war doch ziemlich dankbar, wenn eine Legion anmarschierte – und Invasoren und Plünderer vertrieb. Aber das ist längst nicht alles. Rom besaß eine unglaubliche soziale Integrationsfähigkeit, gerade wenn wir uns den riesigen geografischen Raum anschauen, den das Imperium beherrschte. Dazu kam auch eine Einrichtung, die die Härte der Sklaverei milderte: Sklaven konnten von ihren Herren freigelassen werden, die Kinder dieser Freigelassenen genossen bereits das römische Bürgerrecht. Rom offerierte ein hohes Maß an sozialer Teilhabe und sozialem Aufstieg.
Kommen wir noch mal auf Monty Python zurück. In dem Kultfilm "Das Leben des Brian" wird die Frage "Was haben die Römer je für uns getan?" gestellt.
Und die Antwort darauf ist lang: den Aquädukt, sanitäre Einrichtungen, schöne Straßen und so weiter. Nicht zu vergessen, den Frieden. Aber da war noch mehr: Das Römische Imperium machte seinen Menschen zusätzlich ein Sinnangebot. Egal an welcher Ecke des Reiches jemand lebte, in Antiochia in Kleinasien, am Hadrianswall in Britannien oder in Karthago in Afrika: Sie alle waren sich dessen bewusst, dass sie Angehörige dieses großen Imperiums waren. Und damit wesentlich besser dran als ein armer Tropf in der Sahara oder in Germanien. Übrigens waren uns die römische und die griechische Gesellschaft heute in mancher Hinsicht voraus.
Inwiefern?
Wir brauchen heute Polizei und Staatsanwaltschaft, um Kriminalität und Gewalt in unseren Gesellschaften unter Kontrolle zu halten. In Rom – und anderen antiken Gesellschaften gab es so etwas nicht. Beziehungsweise nur in sehr eingeschränkter Form. Warum gingen sich die Leute aber nicht unentwegt an die Gurgel? Weil es Regeln gab, auf deren Einhaltung bestimmte Respektspersonen achteten. In Griechenland waren es vor allem Kultgemeinschaften, Phratrien, in Rom war es unter anderem das Patronagesystem, das Schutz und Führung versprach. Wo der Staat schwach ist, helfen sich die Menschen selbst.
Allerdings entwickelten die Römer ebenfalls ein ausgefeiltes Rechtssystem, das bis heute Einfluss hat.
Richtig. Im Rom der Kaiserzeit hatte übrigens noch der einfachste Bürger das Recht, seinen Fall über die Instanzen hin bis vor den Imperator zu bringen.
In unserer Gegenwart bemühen wir immer wieder Vergleiche mit dem alten Rom, um Donald Trump deuten zu können. Ist er eine Art Caesar, Nero oder Caligula?
Donald Trump ist ein ausgeprägter Machtmensch, manchmal ist er ein Berserker, manchmal wirkt er wie ein zynischer Stratege. Nach der Demütigung Wolodymyr Selenskyjs im Oval Office im vergangenen Februar unterstellte ihm ein deutscher Journalist ein "Caligula"-Verhalten. Das beschrieb die Lage recht gut. Doch die Frage ist, welchen Caligula haben wir bei Trump erlebt?
Ja, welchen?
Caligula, der dritte römische Kaiser, galt als erratisch und jähzornig. Insofern ist Trump schon ein "Caligula". Aber es gab auch einen anderen Caligula, den mein Kollege Aloys Winterling beschrieben hat: Demnach war Caligula ein Zyniker allerschlimmster Kategorie, aber ein planmäßig agierender. Er wollte die alte römische Elite, die Senatoren, systematisch demütigen, um seine eigene Stellung zu erhöhen. Auch Trump demütigt und erniedrigt andere mit Leidenschaft. Nun wissen wir weder bei Caligula noch bei Trump, was in ihrem Oberstübchen vor sich ging und geht.
Caligula galt der Nachwelt als verrückt, bei Trumps küchenpsychologischer Diagnose scheiden sich die Geister.
Trump wird niemals einen Psychiater an sich ranlassen, wir können also nur spekulieren. Ebenso wie es bei dem lange verstorbenen Caligula der Fall ist. Wenn wir in Trump den Verrückten sehen, ist der Fall klar: Kopf runter und das Beste hoffen. Wenn er einen Plan haben sollte, müssen wir darauf vorbereitet sein.
Die Gründerväter der Vereinigten Staaten ließen sich von Rom inspirieren – und wollten einen Emporkömmling wie Donald Trump eigentlich von der Macht fernhalten. Was ging schief?
Thomas Jefferson, James Madison und andere orientierten sich beim Entwurf der US-Verfassung tatsächlich an Rom. Genauer gesagt an der Römischen Republik. Das antike Griechenland galt ihnen als abschreckend, auch Philosophen wie Aristoteles und Xenophon hielten die Attische Demokratie für Teufelszeug. Die amerikanische Rechte hat nun diese Begeisterung für Rom aufgegriffen und in ihrem Sinne umgekrempelt. Diese Leute glauben, dass etwas grundsätzlich falsch gelaufen wäre. Trump ist der Mann, der das für sie korrigieren soll. Auch wenn die Gründerväter über ihn sicher entsetzt wären.
Trump plant Berichten zufolge im nächsten Jahr anlässlich seines 80. Geburtstages einen "Käfigkampf" vor dem Weißen Haus, das er mit seiner Leidenschaft für alles, was golden glänzt, umdekoriert hat. Da werden Erinnerungen an das "Goldene Haus" des Kaisers Nero wach, oder?
Der Ausdruck "Cäsarenwahn" kommt nicht von ungefähr. Das passiert Leuten mit ausgeprägtem Narzissmus, bei denen sich niemand traut, ihnen die Meinung zu sagen. Andererseits sind sie oft ohnehin beratungsresistent. Das traf auch auf den einen oder anderen römischen Feldherrn, Konsul und Kaiser zu.
Wie gelang Rom überhaupt diese ungeheure territoriale Expansion vom sprichwörtlichen Dorf am Tiber bis zur Weltmacht?
Folgen wir dem Althistoriker Theodor Mommsen, dann war es ein defensiver Imperialismus: Die Römer sind demnach einfach immer weiter expandiert, um sich zu schützen. Denn im vierten Jahrhundert haben sie einmal ein ordentliches Trauma erlitten.
387 vor Christus fügten ihnen die gallischen Stämme der Senonen und Boier in der Schlacht an der Allia eine verheerende Niederlage zu, anschließend plünderten die Gallier Rom. Vom Kapitol abgesehen.
Genau. Laut Mommsen wollten die Römer seitdem immer mehr Sicherheitspuffer zwischen sich und ihren Feinden haben. Und wenn man einmal damit anfängt …
Was ist Ihre Ansicht?
Wir müssen den Charakter der Welt berücksichtigen, in die Rom expandiert ist. Es war ein anarchisches System, das es den Römern erlaubt hat, quasi einen Gegner nach dem anderen zu erledigen. Dazu kommt, dass Rom anders expandiert ist als die anderen politischen Akteure. Zu Beginn des vierten Jahrhunderts hat Rom seine Nachbarstadt Veji vernichtet, ja, das hatten wir erwähnt. Aber anschließend ging Rom in Italien dazu über, besiegte Städte und Völker zu Bundesgenossen zu machen. Das war ziemlich genial von den Römern. Sie formten die Welt neu, sie waren Integrationsweltmeister. Aus Feinden wurden Verbündete.
So, wie es die USA nach dem Zweiten Weltkrieg mit Westdeutschland und Japan machten.
Richtig. Es hat uns, den Japanern und auch den USA ziemlich zum Vorteil gereicht. Damals wurde die Welt römisch geprägt, in unserer Zeit amerikanisch. Das war auch das Herrschaftsgeheimnis der USA. Jetzt haben wir es mit Trump zu tun, der droht, einschüchtert und Porzellan zerschlägt. Aber wir sollten das nicht fehlinterpretieren. Jeder Hegemon kann die freundliche Maske absetzen, dann wird es richtig ungemütlich. Das ist in Rom durchaus vorgekommen, das passiert nun auch uns.
Aber wie fährt ein Hegemon besser: mit Zuckerbrot oder Peitsche?
Es hängt stark davon ab, wie sehr der Hegemon auf seine, sagen wir, Partner angewiesen ist. Trump ist mit seinem Bully-Ansatz ja nicht völlig erfolglos gewesen, Rüpelei kann sich also auszahlen.
Kommen wir noch mal auf Ihr Buch zu sprechen. "Die verdammt blutige Geschichte der Antike ohne den ganzen langweiligen Kram" dürfte ein Titel sein, der Aufmerksamkeit und Kritik zugleich erzeugt.
Die Idee entstand bei einem gemütlichen Abend beim Italiener, bei dem es zwischen mir und meinem Mitautor Stefan von der Lahr ganz unblutig, dafür höchst kreativ zuging. Die Zusammenarbeit war exzellent, besonders weil wir in bestimmten Punkten unterschiedlicher Meinung sind. Wir wollen wieder mehr Menschen für die antike Geschichte interessieren, da schien uns dies der richtige Ansatz zu sein.
Hält die "blutige Geschichte" der Antike eine zentrale Lehre für uns bereit?
Die Lektion ist glasklar. Beim antiken Geschichtsschreiber Thukydides findet sie sich in aller wünschenswerten Deutlichkeit: Wir dürfen niemals schwach sein, wir dürfen niemals verwundbar sein. Denn das kann sich furchtbar rächen, wie das Schicksal der Melier zeigt, das uns Thukydides überliefert hat.
Die Athener löschten die Stadt Melos während des Peloponnesischen Krieges im fünften Jahrhundert vor Christus aus, weil sich die Bewohner ihren Forderungen verweigerten.
Die Männer wurden getötet, die Frauen und Kinder endeten als Sklaven. Hier zeigte sich, was das Recht des Stärkeren wirklich bedeutet. Wir sollten besser niemals wehrlos sein. Das ist eine erschütternde, aber zeitlose Wahrheit. Besonders in Zeiten eines Wladimir Putin – und anderer Welterschütterer wie Trump.
Zu guter Letzt: Wem aus der Antike wären Sie denn gerne einmal begegnet?
Das wäre jemand wie Gaius Julius Caesar. Klar, er war keineswegs zartbesaitet, konnte unfassbar hart sein, was Gewalt und Krieg betraf. Aber eine Konversation mit Caesar muss ausgesprochen spannend gewesen sein. Er war ein ungemein gebildeter, geistreicher und humorbegabter Zeitgenosse. Von einem Donald Trump heute lässt sich dies kaum sagen.
Professor Sommer, vielen Dank für das Gespräch.
