Laut Insider Siemens Energy verhandelt in Syrien über Wiederaufbau

Von reuters 13.11.2025 - 15:34 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trümmer im syrischen Damaskus: Auch die Energieinfrastruktur des Landes wurde während des 14-jährigen Bürgerkriegs zerstört. (Quelle: IMAGO/Hisam Hac Omer/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Siemens Energy will sich offenbar am Wiederaufbau des kriegsgebeutelten Landes Syrien beteiligen. Gespräche haben einem Insider zufolge bereits stattgefunden.

Der US-Konzern GE Vernova und Siemens Energy verhandeln Insidern zufolge über die Lieferung von Gasturbinen für ein milliardenschweres Projekt zum Wiederaufbau des kriegszerstörten syrischen Energiesektors. Beide Unternehmen führten Gespräche mit der katarischen Power International Holding (PIH), sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Syrien hatte im Mai eine Vereinbarung mit einer Tochtergesellschaft der PIH über den Bau von vier Gaskraftwerken mit einer Gesamtleistung von 4.000 Megawatt sowie einer Solaranlage mit 1.000 Megawatt unterzeichnet. Der Deal hat einen Wert von sieben Milliarden Dollar.

Sowohl Siemens Energy als auch GE Vernova könnten Aufträge für das Projekt erhalten, sagte eine der Personen. Die Gespräche könnten zudem über Turbinen hinaus auch die Lieferung wichtiger Infrastruktur für das Stromnetz umfassen.

Siemens Energy argumentiert mit Erfahrung

"Siemens Energy verfügt über langjährige Erfahrung im Aufbau und der Wiederherstellung von Energieinfrastrukturen", erklärte das Unternehmen auf Reuters-Nachfrage. Vor diesem Hintergrund habe sich eine Delegation mit syrischen Entscheidungsträgern ausgetauscht, um grundsätzlich zu erörtern, wie sich die Stromversorgung kurzfristig verbessern lasse. Konkrete Vereinbarungen oder Verträge bestünden nicht.

Siemens Energy sei aber bereit, sein technisches Know-how einzubringen, wenn der Konzern damit zum Aufbau und zur Stabilisierung einer verlässlichen Energieversorgung beitragen und so die Bevölkerung unterstützen könne. GE Vernova, PIH und das syrische Informationsministerium äußerten sich zunächst nicht.

Bei einem erfolgreichen Abschluss der Gespräche würden Siemens Energy und GE Vernova zu den ersten westlichen Unternehmen gehören, die vom Wiederaufbau des syrischen Energiesektors profitierten. Dies wurde möglich, nachdem US-Präsident Donald Trump Anfang des Jahres die meisten Sanktionen gegen Damaskus aufgehoben hatte.

Nach dem Sturz des langjährigen Präsidenten Baschar al-Assad im vergangenen Jahr hat Syrien unter seinem neuen Staatsoberhaupt Ahmed al-Scharaa eine strategische Neuausrichtung weg vom Iran eingeleitet. Al-Scharaa traf sich diese Woche mit Trump in Washington.