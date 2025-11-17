120.000 Stück pro Jahr? Ukrainer fürchten Putins neue Gleitbomben

Von t-online 17.11.2025 - 15:47 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Russische Gleitbombe beim Abwurf: "Breite Abhängigkeit von ausländischen Importen". (Quelle: Screenshot X/@United24media)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bis zu 5.000 Gleitbomben feuert Putins Armee jeden Monat auf die Ukraine, die Folgen sind verheerend. Forscher schlagen nun eine Gegenstrategie vor.

Das Vorgehen der russischen Armee wurde erstmals vor zwei Jahren beobachtet: Die Streitkräfte von Kremlchef Putin setzten klassische Bomben in ein Metallgerüst. Von Fachleuten UMPK genannt – dem russischen Kürzel für "Einheitliches Gleit- und Korrekturmodul".

Die explosive Fracht wird von Kampfjets der Typen Su-30 und Su-34 in der Luft ausgesetzt. Außerhalb der Maschine entfaltet das Metallgerüst seine Flügel. So können die teils bis zu drei Tonnen schweren Bomben mit ihrer tödlichen Fracht über dreißig bis vierzig Kilometer fast lautlos ins Ziel gesteuert werden. Die Kampfjets aber bleiben außerhalb der Reichweite der ukrainischen Flugabwehr. "Sie wollen uns zweifellos brechen", warnte kürzlich Generalmajor Wadym Skibitskyj, Vize-Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR.

Vom Radar kaum zu erfassen

Die Bilanz ist verheerend. Bis zu 5.000 Gleitbomben wirft Putins Armee jeden Monat über der Ukraine ab. Die Bomben treffen Kraftwerke, Wohnhäuser in Frontnähe und Stellungen der ukrainischen Infanterie. So erringen die Russen mit ihren Gleitbomben auch immer wieder taktische Vorteile unmittelbar an der Front. Allein in der heftig umkämpften Ortschaft Pokrowsk setzt die russische Armee derzeit rund 450 Gleitbomben ein – pro Woche.

Und das soll nur der Anfang sein. Generalmajor Skibitskyj warnte zuletzt davor, dass Russland seine Produktion in diesem Jahr auf bis zu 120.000 Gleitbomben ausweiten könnte. Darunter seien 500 Exemplare einer neuen Version mit einer längeren Reichweite von bis zu 200 Kilometer, warnte der Geheimdienstler. Das Problem für die ukrainische Luftverteidigung: Putins Gleitbomben sind durch das Radar kaum zu erfassen, weil sie extrem tief fliegen und auch thermisch nicht aufzuspüren sind. Doch nun zeigt eine Studie aus Großbritannien neue Abwehrmaßnahmen gegen die Waffen auf.