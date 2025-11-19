Trotz Waffenruhe-Abkommen Israels Armee greift Ziele im Gazastreifen und im Libanon an

Ein Mann steht in Chan Junis inmitten von Trümmern: Israels Armee hat in dem Gebiet Angriffe auf Ziele der Terrororganisation Hamas ausgeführt.

Israel ist Waffenruhen mit den Terrororganisationen Hamas und Hisbollah eingegangen. Dennoch kam es nun zu Angriffen in Gaza und im Libanon. Israels Armee sah zuvor angebliche Verstöße der Terroristen gegen die Vereinbarungen.

Trotz der geltenden Waffenruhe hat Israels Armee eigenen Angaben zufolge mit Angriffen auf Ziele der Hamas im gesamten Gazastreifen begonnen. Dies sei eine Reaktion darauf, dass mehrere Terroristen das Feuer auf ein Gebiet in der Stadt Chan Junis eröffnet hätten, in dem israelische Soldaten im Einsatz seien.

"Diese Aktion stellt einen Verstoß gegen das Waffenruheabkommen dar", teilte das Militär mit. Israelische Soldaten seien nicht verletzt worden. Chan Junis ist die größte Stadt im südlichen Gazastreifen. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu, ob die Angriffe am Abend noch andauerten.

Wohl insgesamt zehn Tote im Gazastreifen

Laut dem von der Hamas kontrollierten Zivilschutz gab es seit dem Nachmittag rund zehn Tote bei israelischen Angriffen in dem Küstengebiet. In der Stadt Gaza sei das Gebäude einer von der Hamas kontrollierten Behörde getroffen worden sein. Allein dabei sollen den Angaben zufolge fünf Menschen ums Leben gekommen sein.

Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober sind bereits mehrfach gewaltsame Zwischenfälle aufgetreten. Im Oktober hatte es wegen tödlicher Angriffe auf israelische Soldaten bereits größere Eskalationen gegeben.

Israel fliegt Luftangriffe auf Libanon

Auch im nördlichen Nachbarland Libanon hat Israels Armee eigenen Angaben zufolge in mehreren Orten von der Hisbollah genutzte Gebäude angegriffen. Die Attacken fanden demnach im Süden des Libanon statt. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA bestätigte Luftangriffe in vier Orten, in denen die israelische Armee zuvor die Bewohner mehrerer Häuser aufgerufen hatte, diese zu verlassen. Angaben zu möglichen Opfern gab es zunächst nicht.

Israels Armee teilte mit, Ziel seien Einrichtungen gewesen, in denen die Miliz Waffen gelagert habe. Diese hätten sich mitten in zivilen Gebieten befunden. Das Militär sprach von einem Verstoß gegen die Waffenruhe-Vereinbarung.

Laut NNA wurde in einem Dorf Ainata ein Haus zerstört, der Angriff habe zudem erhebliche Schäden an angrenzende Gebäuden verursacht.

Die israelischen Luftschläge befeuern die Angst in der libanesischen Bevölkerung vor einer Rückkehr zu einem offenen Konflikt zwischen Israel und der Schiitenmiliz Hisbollah.

Israel wirft Hisbollah verstoß gegen Waffenruhe vor