Trotz Waffenruhe-Abkommen Israels Armee greift Ziele im Gazastreifen und im Libanon an
Israel ist Waffenruhen mit den Terrororganisationen Hamas und Hisbollah eingegangen. Dennoch kam es nun zu Angriffen in Gaza und im Libanon. Israels Armee sah zuvor angebliche Verstöße der Terroristen gegen die Vereinbarungen.
Trotz der geltenden Waffenruhe hat Israels Armee eigenen Angaben zufolge mit Angriffen auf Ziele der Hamas im gesamten Gazastreifen begonnen. Dies sei eine Reaktion darauf, dass mehrere Terroristen das Feuer auf ein Gebiet in der Stadt Chan Junis eröffnet hätten, in dem israelische Soldaten im Einsatz seien.
"Diese Aktion stellt einen Verstoß gegen das Waffenruheabkommen dar", teilte das Militär mit. Israelische Soldaten seien nicht verletzt worden. Chan Junis ist die größte Stadt im südlichen Gazastreifen. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu, ob die Angriffe am Abend noch andauerten.
- Konflikt in Nahost: Hamas übergibt Leiche eines 2014 verschleppten Soldaten
- Wegen Gaza-Krieg gestoppt: Regierung erlaubt wieder Rüstungsexporte nach Israel
Wohl insgesamt zehn Tote im Gazastreifen
Laut dem von der Hamas kontrollierten Zivilschutz gab es seit dem Nachmittag rund zehn Tote bei israelischen Angriffen in dem Küstengebiet. In der Stadt Gaza sei das Gebäude einer von der Hamas kontrollierten Behörde getroffen worden sein. Allein dabei sollen den Angaben zufolge fünf Menschen ums Leben gekommen sein.
Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.
Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober sind bereits mehrfach gewaltsame Zwischenfälle aufgetreten. Im Oktober hatte es wegen tödlicher Angriffe auf israelische Soldaten bereits größere Eskalationen gegeben.
Israel fliegt Luftangriffe auf Libanon
Auch im nördlichen Nachbarland Libanon hat Israels Armee eigenen Angaben zufolge in mehreren Orten von der Hisbollah genutzte Gebäude angegriffen. Die Attacken fanden demnach im Süden des Libanon statt. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA bestätigte Luftangriffe in vier Orten, in denen die israelische Armee zuvor die Bewohner mehrerer Häuser aufgerufen hatte, diese zu verlassen. Angaben zu möglichen Opfern gab es zunächst nicht.
Israels Armee teilte mit, Ziel seien Einrichtungen gewesen, in denen die Miliz Waffen gelagert habe. Diese hätten sich mitten in zivilen Gebieten befunden. Das Militär sprach von einem Verstoß gegen die Waffenruhe-Vereinbarung.
Laut NNA wurde in einem Dorf Ainata ein Haus zerstört, der Angriff habe zudem erhebliche Schäden an angrenzende Gebäuden verursacht.
Die israelischen Luftschläge befeuern die Angst in der libanesischen Bevölkerung vor einer Rückkehr zu einem offenen Konflikt zwischen Israel und der Schiitenmiliz Hisbollah.
Israel wirft Hisbollah verstoß gegen Waffenruhe vor
Bereits am Morgen hatte Israels Armee laut eigenen Angaben ein Mitglied der vom Iran unterstützten Organisation im Südlibanon getötet. Israel wirft der Hisbollah vor, sich neu zu strukturieren und aufzurüsten. Der Getötete sei an diesen Bemühungen der Miliz beteiligt gewesen und habe damit gegen das Waffenruhe-Abkommen verstoßen, teilte die israelische Armee weiter mit.
Das libanesische Gesundheitsministerium bestätigte, dass bei einem Angriff auf ein Fahrzeug ein Mensch getötet worden sei. Demnach gab es außerdem elf Verletzte. Laut einem libanesischen Medienbericht waren unter den Verletzten auch mehrere Schüler, deren Bus zum Zeitpunkt des Drohnenangriffs auf den Wagen in der Nähe gefahren sei.
Alle Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Die Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah hatten sich zuletzt wieder verschärft. Israel und sein Verbündeter USA drängen auf eine vollständige Entwaffnung der Hisbollah. Seit Ende November vergangenen Jahres gilt eine Waffenruhe. Israel wirft der Hisbollah aber eine Wiederaufrüstung vor und greift deshalb nahezu täglich weiter Ziele im Nachbarland an.
- Nachrichtenagentur dpa