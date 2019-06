Video zeigt erbitterten Kampf

So sind die IS-Dschihadisten vorgerückt

Die radikalislamische IS-Miliz ist in der syrischen Stadt Kobane gerade noch zurückgedrängt worden. Trotzdem gehen die Kämpfe erbittert weiter. Die Terrormiliz versucht seit Wochen, die Stadt unmittelbar an der türkischen Grenze einzunehmen. Ein Video der Zeitung "Cumhurriyet" lässt die ganze Härte des Kampfes um die Stadt erkennen. Der wohl von der IS aufgenommene Film zeigt, wie die Kämpfer in die Stadtteile eindringen und versuchen, Kobane einzunehmen.







Im Westen der Stadt waren am Morgen noch schwere Explosionen zu hören. Über der Stadt hing eine dichte Wolke aus Rauch und Staub. Gewehrschüsse gellten durch die Straßen. Extremisten und Verteidiger der überwiegend von Kurden bewohnten Stadt lieferten sich heftige Gefechte. Der IS griff von drei Seiten an. Durch die Luftangriffe wurden gepanzerte IS-Fahrzeuge und Waffen zerstört.

200.000 Menschen auf der Flucht

Nach Angaben des Syrischen Beobachtungszentrums haben kurdische Kämpfer ein Minarett zerstört, das der IS als Beobachtungspunkt genutzt habe. Während der Kämpfe um die Stadt starben bislang mehr als 400 Menschen. Aus Kobane und den umliegenden Dörfern flohen etwa 200.000 Zivilisten über die nahe türkische Grenze.

Erst am Montag hatten die radikalen Islamisten ihre schwarze Flagge am östlichen Rand der Stadt gehisst. Seither haben die USA und ihre arabischen Verbündeten ihre Luftangriffe auf Stellungen der Extremisten verdoppelt. Militärexperten sind allerdings überzeugt, dass die Miliz, die weite Teile Syriens und des Iraks unter ihre Kontrolle gebracht hat, mit Luftangriffen allein nicht zu besiegen ist.