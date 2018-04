Anschlag auf Journalisten

Zwei Explosionen in Kabul – mindestens 25 Tote

30.04.2018, 10:56 Uhr | so, AP, dpa, AFP

Gleich zwei Bomben explodieren kurz hintereinander in Afghanistans Hauptstadt. Die zweite trifft eine Gruppe Journalisten. Der Selbstmordattentäter ging dabei besonders perfide vor.

Bei zwei Explosionen in Afghanistans Hauptstadt Kabul sind nach offiziellen Angaben mindestens 25 Menschen getötet worden, darunter auch mindestens fünf Journalisten. 49 weitere Menschen seien bei dem Doppelanschlag im Zentrum der Stadt verletzt worden, teilte ein Sprecher des afghanischen Gesundheitsministeriums mit. Die Zahl der Toten könne aber noch steigen.



Detonationen nahe des Geheimdienstquartiers

Die beiden Anschläge in der Hauptstadt wurden kurz hintereinander während des morgendlichen Berufsverkehrs im Viertel Schasch Darak verübt, in dem sich die US-Botschaft und das Nato-Hauptquartier befinden. Ein Selbstmordattentäter auf einem Motorrad habe die erste Detonation an einer Kontrollstelle nahe des Geheimdienstquartiers ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher.

Wenig später wurde eine zweite Bombe in einer Gruppe von Journalisten gezündet. Dabei seien mehrere Journalisten getötet oder verletzt worden, unter anderen der bekannte Pressefotograf Shah Marai von der Nachrichtenagentur AFP, der nach der ersten Explosion zum Tatort eilte. Der Attentäter hatte sich laut Berichten als Journalist ausgegeben und eine Kamera getragen. Er zündete den Sprengsatz, als Helfer sich um die Verletzten kümmerten.

#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9 — AFP news agency (@AFP) April 30, 2018

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Doppelanschlag über Propagandakanäle im Internet für sich. In Afghanistan verüben sowohl die Taliban als auch der örtliche Ableger des IS regelmäßig Anschläge.

Sicherheitskräfte sichern den Tatort nach einem Doppel-Anschlag in Kabul: Unter den Toten sind auch Journalisten. (Quelle: Omar Sobhani/Reuters)



Vor gut einer Woche war es zu einem verheerenden Anschlag in Kabul gekommen, als Selbstmordattentäter vor einem Wählerregistrierungszentrum mehr als 50 Menschen in den Tod rissen. Bei dem Angriff waren mehr als 100 weitere Menschen verletzt worden. Die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich zu der Tat auf schiitische Zivilisten. Präsident Aschraf Ghani hatte den Anschlag anschließend verurteilt und gesagt, solche Angriffe würden die Menschen nicht von der Teilnahme an demokratischen Wahlen abhalten. Im Oktober stehen in Afghanistan Parlamentswahlen an.