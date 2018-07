Nahostkonflikt

Israels Luftwaffe feuert Raketen auf Ziele in Syrien ab

26.07.2018, 03:50 Uhr | dpa

Eine Explosion an der syrischen Grenze zu Israel: Immer wieder kommt es zu heftigen Kämpfen an den Golanhöhen. (Quelle: Ammar Awad/Reuters)

Die israelische Luftwaffe hat als Antwort auf vorhergehenden Raketenbeschuss ein Ziel in Syrien angegriffen. Laut eigenen Angaben habe der Luftschlag einem Raketenwerfer auf syrischem Gebiet gegolten.

Nach dem Einschlag zweier Raketen aus Syrien auf israelischem Gebiet hat Israels Luftwaffe am Mittwoch nach eigenen Angaben eine Abschussrampe in Syrien angegriffen.

Von der Rampe aus seien zuvor die Raketen abgefeuert worden, teilte das israelische Militär mit. Nach Medienberichten gingen die Geschosse im See Genezareth nieder.



Das Gebiet nahe der Abschussrampe sei mit schwerem Geschütz beschossen worden. Zuvor hatte die Armee mitgeteilt, es handele sich offenbar um fehlgeleitete Geschosse.



In den vergangenen Tagen war es im Süden Syriens zu heftigen Kämpfen gekommen. Am Dienstag hatte Israels Raketenabwehr ein syrisches Kampfflugzeug abgeschossen, das nach Armeeangaben zwei Kilometer weit in den israelischen Luftraum vorgedrungen war.