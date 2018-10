Warnungen der UN

Hungersnot im Jemen verschärft sich dramatisch

24.10.2018, 08:28 Uhr | rtr

Seit drei Jahren leidet der Jemen unter dem Bürgerkrieg. Nun warnen die UN: Bald könnte die Hälfte der Menschen von der Hungersnot betroffen sein. Die Situation sei schockierend.

Die Vereinten Nationen haben vor einer Verschärfung der Hungersnot im Bürgerkriegsland Jemen gewarnt, von der schon bald die Hälfte der Bevölkerung und damit rund 14 Millionen Menschen betroffen sein könnten. UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock sagte am Dienstag im UN-Sicherheitsrat in New York, es bestehe die dringende Gefahr, dass es zu einer großen Hungersnot im Jemen komme. Die Lage sei schockierend. Laut Lowcock koordinieren die Vereinten Nationen derzeit Hilfe für acht Millionen Menschen.





Seit mehr als drei Jahren leidet das ärmste Land auf der arabischen Halbinsel unter dem Bürgerkrieg. Dabei stehen sich die von einer saudiarabischen Militärallianz gestützte, international anerkannte Regierung und pro-iranische Huthi-Milizen gegenüber. Diese kontrollieren den Norden des Landes und die Hauptstadt Sanaa. Der Jemen importiert traditionell 90 Prozent seiner Lebensmittel.