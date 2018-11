Nach Unruhen an der US-Grenze

Mexiko schiebt 98 Migranten ab

27.11.2018, 01:36 Uhr | dpa-AFX

Knapp hundert mittelamerikanische Flüchtlinge wurden festgenommen, weil sie illegal in die USA einreisen wollten. Viele der Menschen fliehen vor Gewalt und wirtschaftlicher Not. Sie sollen nun umgehend abgeschoben werden.

Nach Unruhen an der Grenze zu den USA will Mexiko Dutzende mittelamerikanische Migranten abschieben. 98 Menschen seien in Haft und würden abgeschoben, sagte der Leiter der mexikanischen Migrationsbehörde, Gerardo García Benavente, dem Fernsehsender Televisa am Montag. Der Großteil der nun festgenommenen Migranten komme aus Honduras. Ob alle Betroffenen aus dem mittelamerikanischen Land stammten, könne er nicht sagen.

Hunderte Migranten hatten am Sonntag in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana versucht, illegal die Grenze zu den USA zu überqueren. Auf der US-Seite waren nach Angaben der US-Grenzschutzbehörde im Grenzabschnitt rund um San Diego 42 Migranten festgenommen worden.

Die Menschen hoffen auf Asyl in den USA

In Mexiko sind nach Angaben des Innenministeriums derzeit rund 8200 Menschen aus Mittelamerika unterwegs. Rund 7400 von ihnen befanden sich zuletzt in Mexicali und Tijuana. Die meisten stammen aus Honduras, El Salvador und Guatemala. Sie fliehen vor Gewalt, Elend und wirtschaftlicher Not und hoffen auf Asyl in den USA.





Mexiko darf theoretisch alle Migranten abschieben, die ohne Einreiseerlaubnis im Land sind. Der Großteil der Migranten-Gruppen hatte die Grenze zwischen Mexiko und Guatemala ohne die nötigen Papiere überquert.