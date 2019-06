Brennendes Schiff vor Iran

Norwegische Behörde spricht von Angriff auf Öltanker

Im Golf von Oman hat es offenbar erneut Attacken auf zwei Öltanker gegeben, ein norwegisches Schiff steht in Flammen. Die USA beschuldigen den Iran, die wichtige Handelsroute zu sabotieren.

Inmitten der Spannungen mit dem Iran ist es nahe der Küste des Landes erneut zu Zwischenfällen mit zwei Handelsschiffen gekommen. Im Golf von Oman geriet der Öltanker "Front Altair" der norwegischen Reederei Frontline am Donnerstagmorgen nach einem Angriff in Brand, wie die norwegische Seefahrtsbehörde erklärte. Es habe drei Explosionen gegeben, alle 23 Menschen an Bord befänden sich aber in Sicherheit.

Die Reederei Frontline wollte nicht bestätigen, dass es sich tatsächlich um einen Angriff handelte und wies einen Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Irna zurück, wonach das Schiff bereits gesunken sei. "Es ist nicht gesunken", sagte ein Unternehmenssprecher. Laut der Internetseite marinetraffic.com ist das Schiff weiterhin in Bewegung.

US-Navy erhält Notrufe

Einen zweiten Vorfall in der Region hat die Hamburger Reedereigruppe Bernhard Schulte Shipmanagement bestätigt. Das Schiff namens "Kokuka Courageous" sei bei einem "Sicherheitszwischenfall" am frühen Donnerstagmorgen beschädigt worden, teilte die Reederei mit. Ein Mitglied der Crew sei leicht verletzt worden. Um welche Art von Zwischenfall es sich handelte, wollte ein Sprecher des Unternehmens nicht sagen. Nach Angaben der Reederei besteht keine Gefahr, dass dieses Schiff sinkt.

Die 21 Seeleute seien alle mit einem Rettungsboot auf ein anderes Schiff gebracht worden. Der Zwischenfall ereignete sich diesen Angaben zufolge in etwa 70 Seemeilen Entfernung vom arabischen Emirat Fudschairah und etwa 14 Seemeilen entfernt von der iranischen Küste.

Zuvor hatte die Fünfte Flotte der USA nach eigenen Angaben Notrufe von zwei mutmaßlich im Golf von Oman angegriffenen Tankern erhalten. Schiffe der US-Navy seien in der Gegend und leisteten Unterstützung. Auch das britische Militär berichtet von einem Vorfall in der Region. "Großbritannien und seine Partner ermitteln", erklärte die britische Navy, ohne nähere Details zu nennen.

Iran schaltet sich

Der Iran untersucht die Zwischenfälle mit den beiden Handelsschiffen. Mehrere Expertenteams seien mit Hubschraubern über das Seegebiet geflogen, sagte ein Sprecher der Rettungsabteilung der iranischen Flotte in der Hormusgan Provinz in Südiran. Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen schon bald bekanntgegebenen werden, zitierte die Nachrichtenagentur Irna den Sprecher weiter.

Zuvor hatten laut Irna iranische Rettungsteams die Rettung von 44 Seeleuten der "Front Altair" und der "Kokuka Courageous" mit koordiniert. Die iranischen Behörden sprechen bis von einer Explosion, nicht aber von einem Angriff.

Ölpreise steigen

Die Ölpreise haben mit einem starken Anstieg auf die Vorfälle reagiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 62,05 US-Dollar. Das waren 2,05 Dollar mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,49 Dollar auf 52,63 Dollar. Zeitweise waren die Ölpreise noch stärker gestiegen.

Schon vor vier Wochen hatten die Vereinigten Arabischen Emirate Sabotageakte gegen vier Handelsschiffe im Golf von Oman gemeldet. Nach saudi-arabischen Angaben wurden zwei Tanker des Landes schwer beschädigt. Die genauen Umstände blieben jedoch unklar. US-Sicherheitsberater John Bolton sprach später von Angriffen mit Seeminen, für die "fast sicher" der Iran verantwortlich sei. Beweise für seine Anschuldigung legte er nicht vor. Die Regierung in Teheran wies den Vorwurf zurück und sprach von "lächerlichen Behauptungen".





Die USA hatten zusammen mit ihren Verbündeten Saudi-Arabien und den VAE in den vergangenen Wochen den Druck auf den Iran massiv erhöht. Das sunnitsche Saudi-Arabien sieht in dem schiitischen Nachbarn einen Erzfeind. Riad wirft der Regierung in Teheran vor, sich in die inneren Angelegenheiten der arabischen Länder einzumischen.