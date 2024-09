Letztere fürchteten sich davor, in dem multiethnischen Staat marginalisiert zu werden. Hilfe fanden sie bei den iranischen Revolutionären, welche ihr Gedankengut verbreiten wollen. Die Schiiten beider Länder sind seit Jahrhunderten miteinander verbündet. Die Angst vor der Marginalisierung und die iranische Ideologie haben zusammen ideale Voraussetzungen für personelle und programmatische Kooperationen zwischen Hisbollah und dem Iran geboten, schreibt Funke auf der Webseite der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung.

Als Israel 1982 während des libanesischen Bürgerkriegs den Süden des Landes besetzte, gründete sich auf Betreiben des Iran die Hisbollah. Der Iran ließ ihr Waffen, Geld und Ausbildung für die Kämpfer der Miliz zukommen. Weniger als ein Jahr später griffen Selbstmordattentäter der Hisbollah die US-Botschaft in Beirut und das Hauptquartier der US-Marine am Flughafen an; insgesamt 241 US-Amerikaner kamen ums Leben.

Die Hisbollah setzte ihren Kampf gegen Israel fort und etablierte sich als politische Partei in der Regierung. Im Jahr 2000 zog die israelische Armee ab, was aber nur zum Teil an der Hisbollah lag; die Besatzung sei Israel allgemein zur Bürde geworden, schreibt der Nahostexperte Peter Philipp für die Bundeszentrale für politische Bildung. Die Hisbollah verbuchte das dennoch als großen politischen Erfolg für sich. Als Israel im Libanonkrieg 2006 nach einem Überfall der Hisbollah massive Vergeltungsschläge verübte, konnte die Terrororganisation weitere Sympathien in der libanesischen Bevölkerung für sich gewinnen.

Die Hisbollah griff auch in den syrischen Bürgerkrieg ein, der seit 2011 andauert. 2013 gab Anführer Nasrallah, bekannt, dass seine Miliz Syriens Präsident Bashar al-Assad unterstütze: "Syrien hat echte Freunde in der Region und der Welt, die nicht zulassen, dass Syrien in die Hände von Amerika, Israel (...) fällt", sagte er dem Hisbollah-Fernsehsender al-Manar.

Seit dem 8. Oktober 2023 kommt es immer wieder zu Kämpfen zwischen Israel und der Hisbollah in den Grenzgebieten beider Länder. Einen Tag zuvor hatte die palästinensische Terrororganisation Hamas Israel überfallen und mehr als 1.200 Zivilisten getötet. Seitdem befindet sich Israel mit der Hamas im Krieg und greift den Gazastreifen an.

Welche Gefahr sehen westliche Länder in der Hisbollah?

Westliche Länder bewerteten die Hisbollah im Verlauf der Geschichte unterschiedlich. Die USA betrachten sie seit 1997 als Terrororganisation; die EU stufte 2013 zunächst den militärischen Arm als terroristisch ein, weil er Assad in Syrien unterstützt und 2012 in Bulgarien an einem Anschlag auf jüdische Touristen beteiligt war. Sieben Menschen wurden dabei getötet. 2019 erklärte Großbritannien schließlich die gesamte Hisbollah für terroristisch, Deutschland folgte 2020.