Nachfolger von George Santos Schlappe für Republikaner bei Nachwahl Von t-online , wan Aktualisiert am 14.02.2024 - 05:41 Uhr

Die Demokraten können sich ein wenig freuen: Sie haben einen Sitz im Repräsentantenhaus gewonnen. Doch die Nachwahl in New York sagt noch mehr aus.

In New York hat bei einer Nachwahl für das US-Repräsentantenhaus der Kandidat der Demokraten gewonnen. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend und berufen sich auf Hochrechnungen. Die Wahl war notwendig geworden, weil der bisherige Abgeordnete George Santos wegen Verstößen gegen Abgeordnetenregeln aus der Kammer geworfen wurde.

Bei der Nachwahl war der Demokrat Tom Suozzi gegen Mazi Pilip im dritten Distrikt der Metropole angetreten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP konnte sich Suozzi durchsetzen. Er hatte den Sitz für den New Yorker Bezirk schon drei Legislaturperioden lang innegehabt, wurde aber bei der vergangene Wahl geschlagen.

Mit Themen der Gegner die Wahl gewonnen

Für die Republikaner bedeutet dies, dass sie einen Sitz im Repräsentantenhaus verlieren werden. Die Demokraten hingegen haben einen Sieg in den New Yorker Vororten errungen, wo zuvor die Republikaner erstarkt waren. Derzeit haben die Republikaner im Parlament 222 Sitze, die Demokraten 213. Allerdings sind die Abgeordneten in beiden Parteien bei einigen Themen zerstritten und stimmen nicht immer im Sinne ihrer Parteiführung ab.

Suozzi hatte in seiner Kampagne Themen angesprochen, die sonst sein politischer Gegner besetzt: Die Probleme an der Grenze und schärfere Gesetze in New York, die es Richtern wieder leichter machen sollen, Verdächtige in Untersuchungshaft zu bringen. In der Kampagne ging es auch um Abtreibung – Felder, die auch bei der US-Präsidentschaftswahl eine Rolle spielen. "Lasst uns eine Botschaft an unsere Freunde senden, die derzeit den Kongress leiten", sagte Suozzi nach Angaben des US-Senders CNN. "Hört auf, für Trump herumzulaufen und fangt an, das Land zu regieren".

Santos musste wegen falschem Lebenslauf gehen

Während Suozzi den New Yorkern bereits bekannt war, hatten die Republikaner mit Pilip eine unbekannte Kandidatin aufgestellt, die in Äthiopien geboren wurde und später in der israelischen Armee diente. Lange wird der Wahlsieger sich nicht freuen können: Denn bei den US-Wahlen im November muss er sich erneut stellen. Allerdings werden dann die Wahlbezirke anders zugeschnitten sein – wohl mit Vorteilen für die Demokraten.

New York gilt als eine der entscheidenden Regionen, weil es gerade in den Außenbezirken zu knappen Ergebnisse kommen könnte. Der dritte Distrikt umfasst Teile von Long Island mit einer überwiegend weißen Bevölkerung und einem durchschnittlich höheren Einkommen als im Rest der USA. Zuvor war Long Island überwiegend in den Händen der Republikaner gewesen.