Aktualisiert am 17.10.2024 - 22:25 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Biden in Berlin gelandet – Auftakt für 24-Stunden-Besuch

Nachdem er seinen Besuch in der Vorwoche verschoben hatte, ist Joe Biden nun in Berlin gelandet. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch.

US-Präsident Joe Biden ist anlässlich seines Staatsbesuches in Deutschland angekommen. Um 21.50 Uhr landete die "Air Force One" am Donnerstagabend auf der Landebahn 06L des Berliner Flughafen BER.