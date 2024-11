Das genaue Vermögen von Donald Trump ist ein Geheimnis. In der Vergangenheit hat der Unternehmer die Zahl immer wieder aufgebläht, um bessere Konditionen für Kredite zu bekommen. Dafür sprach ihn ein Richter in New York schuldig. Die Schätzung seines Reichtums wird inzwischen weiter erschwert, wegen eines extrem schwankenden Werts: Trump hält etwa 57 Prozent an dem Social-Media-Unternehmen "Trump Media & Technology Group", die Muttergesellschaft der Plattform "Truth Social". Und das hat seit seinem Börsengang im März ein Jahr voller Hochs und Tiefs hinter sich.