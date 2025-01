Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Erstmals zieht mit Donald Trump ein verurteilter Straftäter ins Weiße Haus ein. Warum der New Yorker Prozess mit einem Schuldspruch ohne Strafe endet und was das über den Zustand der amerikanischen Demokratie verrät.

Bastian Brauns berichtet aus New York

Plötzlich ergreift Donald Trump zum ersten Mal das Wort. An jedem anderen Prozesstag im Schweigegeld-Prozess von New York hatten lediglich seine Anwälte für ihn gesprochen. Hektisch hämmern die vielen Reporter im Gerichtssaal auf ihre Laptops ein. Der Angeklagte und Verurteilte, der an diesem Tag erstmals nur per Video zugeschaltet ist, ist der gewählte 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Acht Monate nach seinem 34-fachen Schuldspruch und zehn Tage vor seiner zweiten Amtseinführung hat Donald Trump nichts mehr zu verlieren. Er hat längst gewonnen. Der Prozess sei eine "schreckliche Erfahrung" gewesen, beginnt Trump. „Es war eine politische Hexenjagd." Sie sei veranstaltet worden, um seinen Ruf zu schädigen, damit er die Wahl verliere, so Trump. Dann sagt er mit triumphierendem Gesicht und roter Krawatte: "Aber das hat offensichtlich nicht geklappt."

Trump: "Jeder sollte so gründlich sein wie ich"

Für Trump und seine Anwälte ist das Votum des Volkes wichtiger als dieses Gerichtsurteil. "Die amerikanischen Wähler hatten die Möglichkeit, sich selbst ein Bild zu machen und zu entscheiden, ob diese Art von Fall vor Gericht hätte gebracht werden sollen. Und sie haben entschieden", behauptet er. Den Schuldspruch erkennt der designiertere US-Präsident nicht an und bezichtigt Staatsanwalt Alvin Bragg und Richter Juan Merchan, direkt aus Joe Bidens Justizministerium politisch gesteuert worden zu sein.

"Ich bin unschuldig. Ich habe nichts Unrechtes getan. Und ich wurde sehr, sehr unfair behandelt", schließt Trump. Seine Behauptung: Er werde hier wegen gefälschter Geschäftsunterlagen verurteilt, obwohl er in seinen Büchern Anwaltskosten akkurat als Anwaltskosten ausgewiesen habe. In Wahrheit, so Trump mit grimmiger Miene, sollte jeder so gründlich sein, wie er es sei.

Betrug in den Büchern und am Volk

Was er verschweigt und was die Staatsanwaltschaft kurz zuvor nochmal detailliert darlegt: Trumps als Anwaltskosten ausgewiesene Auslagen waren tatsächlich verschleierte Rückzahlungen an seinen damaligen Anwalt Michael Cohen. Der hatte während Trumps erstem Wahlkampf aus eigener Tasche Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vorgestreckt, damit sie öffentlich nicht über den Sex mit ihm spricht. Es war nicht nur ein Betrug in den Büchern, sondern auch an den Bürgern.

In drastischen Worten versucht mit Joshua Steinglass einer der Staatsanwälte noch einmal anzuklagen: Trump habe sich sogar noch als künftiger US-Präsident "an einer koordinierten Kampagne beteiligt, um die Legitimität unserer gerichtlichen Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit zu untergraben." Mit solchen Drohungen wolle Trump all jene einschüchtern, die Verantwortung für die Durchsetzung der Gesetze tragen. "Dieser Angeklagte hat der öffentlichen Wahrnehmung des Strafrechtssystems nachhaltigen Schaden zugefügt", so Steinglass.

Alle wissen es bereits

Richter Merchan verfolgt diese Einlassungen und auch die erneute Wutrede Donald Trumps stoisch von seinem Sessel. Wie über den ganzen Prozess hinweg weigert er sich auch heute, den bereits vor Monaten verurteilten Trump als Präsidenten dieses Landes anzusprechen. "Danke, Mister Trump", sagt Merchan und beginnt mit seiner Begründung für das Strafmaß. Normalerweise sollte sie binnen zwei Monaten nach dem Schuldspruch erfolgen. Trumps Anwälte aber haben mit Einsprüchen so lange verzögert, dass es nun acht Monate sind.

Es folgt das für alle Offensichtliche: "Noch nie zuvor war dieses Gericht so einzigartigen und bemerkenswerten Umständen ausgesetzt", beschreibt Merchan seine Situation. Es sei wirklich ein ganz außergewöhnlicher Fall. Der Grund sei die hohe Medienaufmerksamkeit, das öffentliche Interesse, das immense Sicherheitsaufkommen gewesen – und natürlich eine entscheidende Tatsache: Dass Trump einst Präsident gewesen sei und es nun auch wieder sein werde.