Trump ernennt Ex-Fastfood-Chef zum Botschafter in Europa

Ex-Berater Bolton: Trump ist nicht Julius Caesar

20.28 Uhr: John Bolton, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, geht davon aus, dass in vier Jahren in den USA wieder ganz normal gewählt wird und Trump dann auch abtritt. Mehr als zwei Amtszeiten erlaube die US-Verfassung nicht, sagt Bolton in der ARD-Sendung "Maischberger", die am Abend ausgestrahlt werden soll.