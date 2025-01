Bericht: Trump lässt Migranten per Militärflug nach Guatemala abschieben

US-Präsident Donald Trump setzt trotz internationaler Kritik die Abschiebung von Migranten mit Militärmaschinen fort. Am Montag landete erneut eine Maschine in Guatemala, wie zwei US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters unter der Bedingung der Anonymität sagten. Ein guatemaltekischer Vertreter bestätigte Reuters, dass sich 64 Personen an Bord des Militärtransporters befanden. Hier lesen Sie, was Trump dazu sagt.

Kolumbien hatte sich zunächst geweigert, Abschiebungen per Militärflugzeug zu akzeptieren, lenkte aber nach Androhung von Strafzöllen ein.

Aus für DEI-Programme – Trump stößt Militär-Umbau an

3.31 Uhr: Wie von Verteidigungsminister Pete Hegseth angekündigt, hat US-Präsident Donald Trump Dekrete zur Umgestaltung der Streitkräfte unterzeichnet. Die Programme für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) in der Armee werden abgeschafft, teilte das US-Präsidialamt mit. Zudem ordnete Trump die Wiedereinstellung von Militärangehörigen an, die aufgrund von Impfvorschriften entlassen wurden. Ein weiteres Dekret soll "Gender-Radikalismus" in der Armee beseitigen.

Trump will Raketenabwehrschirm vom Typ des israelischen Iron Dome für die USA bauen

2.02 Uhr: US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben zum Schutz der USA den Bau eines Raketenabwehrschirms vom Typ des israelischen Luftabwehrsystems Iron Dome anordnen. "Wir müssen sofort mit dem Bau eines hochmodernen Iron-Dome-Raketenabwehrschirms beginnen, der die Amerikaner beschützen kann", sagte Trump bei einem Treffen von republikanischen Kongressabgeordneten in der Stadt Miami in Florida. Das System werde "direkt hier in den USA" hergestellt werden.

Israels Iron Dome schützt das Land vor Angriffen mit Raketen sowie mit Drohnen. Seit der Inbetriebnahme des Abwehrsystems im Jahr 2011 hat der Iron Dome tausende Raketen abgewehrt.

Trump hatte im Wahlkampf wiederholt versprochen, eine Version des Iron Domes für die USA bauen zu lassen. Er ignorierte dabei, dass der israelische Raketenschutzschirm für Kurzstrecken-Bedrohungen entworfen wurde und sich daher nicht für die Verteidigung gegen Interkontinentalraketen eignet, die die Hauptgefahr für die USA darstellen. Dennoch lobte der Republikaner nun erneut das israelische System.

Trump nennt seine Lieblingswörter: "Gott, Liebe, Religion, Zölle"

1.58 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat seiner Vorliebe für Zölle als wirtschaftspolitisches Druckmittel mit einer ungewöhnlichen Rangliste Ausdruck verliehen. Bei einer Veranstaltung der Republikanischen Partei in einem seiner Golfklubs im Bundesstaat Florida erklärte der 78-Jährige, er habe das Wort "Zölle" einst als das "schönste Wort im Wörterbuch" bezeichnet. Die von ihm als "Fake News" titulierte Presse habe ihn deshalb "regelrecht zerrissen" und gefragt: "Was ist mit Religion? Was ist mit Gott? Was ist mit der Liebe?". Er habe daraufhin die Reihenfolge seiner Präferenzen angepasst - und seinen einstigen Favoriten zum "viertliebsten Wort im Wörterbuch" herabgestuft: "Gott, Liebe, Religion – Zölle."