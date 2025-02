News folgen Artikel teilen

Donald Trump nutzt Zolldrohungen, um andere Staaten unter Druck zu setzen. Die EU schickt ihm nun eine Warnung. Alle Entwicklungen im Newsblog.

El Salvador nimmt Straftäter aus USA in Mega-Gefängnis auf

5.30 Uhr: El Salvadors Präsident Nayib Bukele hat sich dazu bereit erklärt, US-Abschiebehäftlinge jeglicher Nationalität sowie amerikanische Gewaltverbrecher in ein Mega-Gefängnis aufzunehmen. Bukele habe versprochen, kriminelle illegale Einwanderer aus allen Ländern aufzunehmen und zu inhaftieren, erklärte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Tammy Bruce, nach einem Treffen von Minister Marco Rubio mit dem salvadorianischen Präsidenten: "In einer außergewöhnlichen Geste, die noch nie zuvor von einem Land gewährt wurde, bot Präsident Bukele an, gefährliche amerikanische Kriminelle in seinen Gefängnissen unterzubringen, darunter auch US-Bürger und Personen mit legalem Aufenthalt."

"Wir haben den Vereinigten Staaten von Amerika die Möglichkeit angeboten, einen Teil ihres Gefängnissystems auszulagern", teilte Bukele über die Plattform X mit. El Salvador sei bereit, nur verurteilte Straftäter – einschließlich verurteilter US-Bürger – gegen eine Gebühr in ihr Mega-Gefängnis "Cecot" (Centro de Confinamiento del Terrorismo) aufzunehmen. "Die Gebühr wäre für die USA relativ gering, für uns jedoch erheblich, sodass unser gesamtes Gefängnissystem nachhaltig wäre", so Bukele.

In El Salvador wurde im Kampf gegen gewalttätige Banden vor zwei Jahren ein neuer großer Gefängniskomplex eröffnet. Bis zu 40.000 Gefangene sollten dort inhaftiert werden. Bilder von gefesselten Gefangenen in weißen Shorts, die barfuß und mit tätowierten Oberkörpern das Gefängnis betraten, gingen damals um die Welt. Die Mordrate ging daraufhin in dem mittelamerikanischen Land deutlich zurück. Menschenrechtsaktivisten sprechen allerdings auch von willkürlichen Festnahmen.

Wie lange hält die Einigung zwischen Trump und Kanada und Mexiko?

4.25 Uhr: Nach der plötzlichen Einigung zwischen den USA, Kanada und Mexiko stellen sich viele in Washington und im Rest der Welt die Frage: Wer hat diesen Zollstreit denn nun für sich entschieden? Während sich der US-Präsident als starker Mann präsentiert, der seinen Gegnern Zugeständnisse abgerungen hat, reagieren Kanadas Premierminister Justin Trudeau und Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum mit bemerkenswerter Anpassungsfähigkeit. Beide kündigten unter anderem an, jeweils 10.000 Soldaten gegen illegale Migration und Drogenschmuggel an ihre Grenzen zu schicken – ein Schachzug, der auf den ersten Blick wie ein Einknicken vor Trump wirkt. Doch in Wahrheit spielen sie ein eigenes Spiel. Lesen Sie hier mehr darüber.

Von der Leyen warnt Trump: EU wird entschieden reagieren

1 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Donald Trump vor der Einführung von neuen Zöllen auf Importe aus Europa gewarnt. "Wenn wir gezielt unfair oder willkürlich behandelt werden, wird die Europäische Union entschieden reagieren", kündigte von der Leyen in der Nacht zum Dienstag nach einem Spitzentreffen mit den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten in Brüssel an. "Wir sind vorbereitet."

Zugleich betonte sie, dass eine Eskalation möglichst durch zeitnahe Gespräche verhindert werden soll. Wenn nötig, werde man auch verhandeln. "Zölle erhöhen die Geschäftskosten, schaden Arbeitnehmern und Verbrauchern, schaffen unnötige wirtschaftliche Störungen und treiben die Inflation an", betonte von der Leyen. "Wir sehen darin nichts Gutes."