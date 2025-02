USA wollen Israel Waffen für Milliardenbetrag verkaufen

21.15 Uhr: Die neue US-Regierung hat einer Zeitung zufolge den Kongress um eine Genehmigung für den Verkauf von Waffen im Wert von etwa einer Milliarde Dollar an Israel gebeten. Darunter seien etwa 4.700 1.000-Pfund-Bomben im Wert von mehr als 700 Millionen Dollar, berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider. Auch gepanzerte Bulldozer von Caterpillar für mehr als 300 Millionen Dollar seien in dem Paket enthalten.

Trump: Neuer Staatsfonds könnte Tiktok kaufen

19.38 Uhr: US-Präsident Donald Trump ordnet den Aufbau eines Staatsfonds an. Ein entsprechender Erlass sei an die Finanz- und Handelsministerien gegangen. Der Fonds könne auch TikTok kaufen, sagt Trump. Zu dem Thema liefen Gespräche mit mehreren Personen, vermutlich werde er noch im Februar eine Entscheidung zu der Videoplattform treffen. TikTok mit rund 170 Millionen Nutzern in den USA wurde im Januar vorübergehend abgeschaltet, weil ein Gesetz den Verkauf oder das Verbot ab dem 19. Januar aus Gründen der nationalen Sicherheit verlangte. Trump hat die Maßnahme für 75 Tage ausgesetzt.

Trump: Seltene Erden aus Ukraine gegen US-Hilfen

19.25 Uhr: Die Ukraine soll nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump die USA mit Seltenen Erden versorgen. Dazu sei die Regierung in Kiew bereit, sagt Trump im Weißen Haus vor Journalisten. Eine Stellungnahme der Ukraine liegt zunächst nicht vor. Seltene Erden werden etwa beim Bau von Elektroautos verwendet. Ein Großteil der Förderung befindet sich in chinesischer Hand.

Donald Trump will wohl aus UN-Menschenrechtsbehörde austreten

19.30 Uhr: Donald Trump will die USA wohl per Dekret aus dem UN-Menschenrechtsrat zurückziehen und die Finanzierung des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) stoppen. Das berichtet die US-Nachrichtenseite "Politico".

Die Maßnahmen knüpfen an Trumps frühere Politik an und erfolgen einen Tag vor seinem Treffen mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu in Washington. Die USA kritisieren den UN-Menschenrechtsrat seit langem als voreingenommen gegenüber Israel. Auch die Biden-Regierung hatte Zahlungen an UNRWA ausgesetzt, nachdem Berichte über eine mögliche Verwicklung von Mitarbeitern in den Hamas-Angriff vom 7. Oktober aufgekommen waren.