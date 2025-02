Die Maßnahmen knüpfen an Trumps frühere Politik an und erfolgen einen Tag vor seinem Treffen mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu in Washington. Die USA kritisieren den UN-Menschenrechtsrat seit langem als voreingenommen gegenüber Israel. Auch die Biden-Regierung hatte Zahlungen an UNRWA ausgesetzt, nachdem Berichte über eine mögliche Verwicklung von Mitarbeitern in den Hamas-Angriff vom 7. Oktober aufgekommen waren.