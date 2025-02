Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der kanadische Premier nimmt Trumps Drohungen ernst. Der US-Präsident will seinen ukrainischen Amtskollegen treffen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Nach Trump-Vorstoß: Gipfeltreffen zu Gaza geplant

Nach dem stark umstrittenen Vorstoß von US-Präsident Donald Trump zur Umsiedlung der Bewohner aus dem Gazastreifen ist in Ägypten ein Gipfeltreffen zur Lage der Palästinenser geplant. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas habe das Spitzentreffen arabischer Staaten beantragt, teilte das ägyptische Außenministerium mit. Am 27. Februar sollten die Staats- und Regierungschefs der Region in Kairo über die "neue und gefährliche Entwicklung in der Palästinenserfrage" beraten, hieß es.

Der US-Präsident hatte am Dienstag im Beisein Netanjahus verkündet, die USA würden den Gazastreifen "übernehmen" und in eine wirtschaftlich florierende "Riviera des Nahen Ostens" verwandeln. Nach Trumps Willen sollen die Einwohner des Gebiets künftig in anderen arabischen Staaten der Region unterkommen. Ägypten und andere Länder der Region lehnen solche Pläne entschieden ab. Auch international stieß Trumps Aussage auf Kritik. Die US-Regierung relativierte Trumps Pläne später.

Trump hat anscheinend schon mehrfach mit Putin telefoniert

US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview von einem angeblichen Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg berichtet. Allerdings ließ er nach Angaben der "New York Post" offen, wann das Telefonat stattgefunden haben soll. Lesen Sie hier mehr dazu.

Samstag, 08. Februar 2025

Trump schlägt um sich

Gaza, Zollstreit, Panama: US-Präsident Donald Trump löst mit einem Feuerwerk an Drohungen international Empörung aus. Bislang stärkt die US-Regierung damit vor allem die Gegner der USA – und Trump macht seine eigenen Erfolge zunichte. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trudeau: Trump will Kanada "aufsaugen"

Kanada muss die umstrittenen Eingliederungspläne von US-Präsident Donald Trump aus Sicht von Premierminister Justin Trudeau durchaus ernst nehmen. Trump wolle "unser Land aufsaugen und das ist eine Realität", sagte Trudeau mehreren kanadischen Medienberichten zufolge am Freitag vor Unternehmern in Toronto. Als Grund für Trumps Pläne nannte Trudeau Kanadas Reichtum an Bodenschätzen.

"Die Trump-Regierung weiß nicht nur, wie viele entscheidende Mineralien wir besitzen, sondern das ist vielleicht sogar der Grund, warum sie immer wieder davon spricht, uns einzugliedern und uns zum 51. US-Bundesstaat zu machen", sagte er bei dem Wirtschaftstreffen, das als Reaktion auf die jüngste US-Zoll-Androhung organisiert worden war.

In den vergangenen Monaten hatte Trump wiederholt von der Möglichkeit einer Eingliederung Kanadas in die USA gesprochen und mit "wirtschaftlicher Gewalt" und Strafzöllen gedroht. Am vergangenen Wochenende hatte er dann Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren der wichtigsten US-Handelspartner Kanada und Mexiko eingeführt – dann allerdings wieder ausgesetzt. Trudeau sagte trotzdem, dass sich Kanada auf "eine möglicherweise schwierigere langfristige politische Situation mit den Vereinigten Staaten" einstellen müsse.

Trump feuert Vorstand und ernennt sich selbst zum Chef

Donald Trump hat angekündigt, mehrere Mitglieder des Vorstands vom Kennedy Center for the Performing Arts (John-F.-Kennedy-Zentrum für Darstellende Kunst) zu entlassen und sich selbst als neuen Vorsitzenden einzusetzen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Richter setzen Trump-Vorstöße aus

Donald Trump ist mit einigen seiner Vorhaben seit Wochenbeginn gescheitert oder musste zurückrudern. So nahm er die Strafzölle gegen Kanada und Mexiko zurück, chinesische Pakete müssen doch nicht versteuert werden und ein US-Richter stoppt die Freistellung von 2.000 USAID-Mitarbeitern. Lesen Sie hier mehr zu Trumps Rückschlägen.

Trump droht Japan mit Importzöllen