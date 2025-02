Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der US-Präsident will seinen ukrainischen Amtskollegen treffen. Bei seinen Plänen für den Gazastreifen will er sich Zeit lassen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Richter setzen Trump-Vorstöße aus

Donald Trump ist mit einigen seiner Vorhaben seit Wochenbeginn gescheitert oder musste zurückrudern. So nahe er die Strafzölle gegen Kanada und Mexiko zurück, chinesische Pakete müssen doch nicht versteuert werden und ein US-Richter stoppt die Freistellung von 2.000 USAID-Mitarbeitern. Lesen Sie hier mehr zu Trumps Rückschlägen.

Trump droht Japan mit Importzöllen

US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba in Washington Importzölle angedroht. Auf die Frage, ob Zölle folgen würden, wenn bei der Handelsbilanz zwischen beiden Ländern die von Trump geforderte "Gleichheit" nicht erreicht werde, sagte der Präsident am Freitag im Weißen Haus: "Ja". Trump sagte zudem, der japanische Stahlkonzern Nippon Steel werde in US Steel investieren, statt das Unternehmen wie zunächst geplant zu übernehmen.

Trump will Biden Sicherheitsfreigabe entziehen

US-Präsident Donald Trump will seinem Amtsvorgänger Joe Biden offenbar die Sicherheitsfreigabe entziehen. "Wir widerrufen sofort Joe Bidens Sicherheitsfreigabe und stoppen seine täglichen Geheimdienstbesprechungen", kündigte Trump in seinem Onlinenetzwerk Truth Social an und fügte in Großbuchstaben hinzu: "Joe, du bist gefeuert." Die Sicherheitsfreigabe ermöglicht es ehemaligen Präsidenten, auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt Zugang zu geheimen Regierungs- und Militärdokumenten zu erhalten.

Selenskyj schlägt Trump Deal vor

US-Präsident Donald Trump will den Ukraine-Krieg beenden. Der ukrainische Präsident hat ihm jetzt dafür ein Angebot unterbreitet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump kündigt Treffen mit Selenskyj an

US-Präsident Donald Trump wird eigenen Angaben zufolge in der kommenden Woche möglicherweise seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj treffen – zum ersten Mal seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus. "Ich werde mich wahrscheinlich nächste Woche mit Präsident Selenskyj treffen", sagt Trump vor Journalisten in Washington.

Auf die Frage, ob ein solches Treffen in Washington stattfinden würde, antwortet Trump: "Es könnte in Washington sein". Der US-Präsident betonte, er werde nicht "dorthin" – nach Kiew – reisen.

Im Wahlkampf hatte Trump versprochen, den Ukraine-Krieg binnen "24 Stunden" zu beenden, inzwischen nennt er "sechs Monate" als Zeithorizont. Er äußerte sich wiederholt ablehnend über die Milliardenhilfen der USA für die Ukraine. Die Ukraine befürchtet, dass sie bei einer Beendigung des Kriegs zu Zugeständnissen an Russland gezwungen sein könnte.

Trump zu Gaza-Plänen: Haben es nicht eilig

Nach seinem Vorstoß zur Umsiedlung der Palästinenser aus dem Gazastreifen sieht US-Präsident Donald Trump keinen Grund "zur Eile". Trump sagt auf die Frage eines Journalisten nach einem Zeitplan im Weißen Haus: "Die Vereinigten Staaten würden es im Grunde als eine Immobilientransaktion betrachten, bei der wir ein Investor in diesem Teil der Welt sind. Und es gibt keine Eile, etwas zu tun." Er spreche nicht von US-Truppen vor Ort, betont der Republikaner. Zuvor hatte er eine Entsendung amerikanischer Soldaten in den Gazastreifen nicht ausgeschlossen, um das zerstörte Küstengebiet übernehmen und wiederaufbauen zu können.

"Wir wollen nicht, dass alle zurückkehren und dann in zehn Jahren wieder wegziehen. Das geht nun schon seit 50 Jahren so. (...) Wir wollen einfach nur Stabilität sehen", sagt Trump mutmaßlich mit Blick auf die Palästinenser im Gazastreifen. "Wir haben es nicht eilig. Es ist absolut nicht eilig", wiederholt Trump und betonte, dass die USA erstmals nichts investieren müssten - darum würden sich andere kümmern. Es war offen, was genau er meint.

