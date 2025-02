Trump will nächste Woche Selenskyj treffen

Als Beleg verweist er auf das Wiener Atomabkommen von 2015, das von den USA unter Trump 2018 einseitig aufgekündigt wurde. "Genau dieser Herr, der jetzt an der Macht ist, hat das Abkommen einfach zerrissen. (...) Diese Erfahrung sollten wir nicht wiederholen", so Chamenei.

Seit Trumps erneuter Präsidentschaft wird im Iran intensiv darüber diskutiert, ob das Land direkte Verhandlungen mit der US-Administration aufnehmen sollte oder nicht. Der iranische Präsident Massud Peseschkian hatte mehrfach seine Gesprächsbereitschaft signalisiert. Doch laut der iranischen Verfassung liegt die letzte Entscheidung in strategischen Fragen bei Chamenei, nicht beim Präsidenten. Trump hatte am Dienstag generelle Gesprächsbereitschaft mit dem Iran signalisiert, gleichzeitig aber auch Drohungen ausgesprochen.

Musk-Vertrauter tritt nach Rassismus-Skandal zurück

Ein enger Mitarbeiter von Elon Musk im US-Finanzministerium, der 25-jährige Vertreter des Musk-Gremiums DOGE (Department of Government Efficiency), ist nach Rassismus-Vorwürfen zurückgetreten. Alte Online-Posts, die ihn mit rassistischen Äußerungen in Verbindung brachten, führten zu seiner Entscheidung. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump: Arbeitsgruppe bekämpft "antichristliche" Umtriebe

US-Präsident Donald Trump will angebliche "antichristliche" Diskriminierung in den Bundesbehörden und der US-Gesellschaft bekämpfen. Trump kündigte dazu am Donnerstag die Gründung einer Arbeitsgruppe unter Leitung der neuen Justizministerin Pam Bondi an.

Die Taskforce solle "antichristliche Voreingenommenheit" innerhalb des Regierungsapparats "auslöschen" und "antichristliche Gewalt und Vandalismus in unserer Gesellschaft verfolgen", sagt der Präsident bei einem "Nationalen Gebetsfrühstück" in einem Hotel in Washington. Mehr dazu lesen Sie hier.

Erste Nahostreise von Rubio Mitte Februar

Vor dem Hintergrund des umstrittenen Vorstoßes von US-Präsident Donald Trump zur Übernahme des Gazastreifens durch die USA wird US-Außenminister Marco Rubio Mitte Februar erstmals seit seinem Amtsantritt in den Nahen Osten reisen. Wie ein hochrangiger Vertreter des US-Außenministeriums am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, wird Rubio zunächst an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen und anschließend vom 13. bis zum 18. Februar Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Saudi-Arabien besuchen. Trump hatte vorgeschlagen, den Gazastreifen unter die Kontrolle der USA zu bringen und die dortige Bevölkerung etwa nach Jordanien oder Ägypten umzusiedeln.

Richterin stoppt vorübergehend Veröffentlichung der Namen von FBI-Mitarbeitern

Eine US-Richterin hat die Veröffentlichung der Namen von FBI-Mitarbeitern, die an der Untersuchung des Sturms auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 durch Donald-Trump-Anhänger beteiligt waren, vorübergehend verhindert. "Wenn diese Informationen veröffentlicht würden, besteht kein Zweifel daran, dass dies eine Reihe von FBI-Agenten in erhebliche und unmittelbare Gefahr bringen würde", sagte US-Bezirksrichterin Jia Cobb in Washington. Zwei Gruppen von FBI-Agenten hatten gegen eine mögliche Veröffentlichung der Namen durch das Justizministerium geklagt. Die Anordnung der Richterin gilt bis zur Wiederaufnahme der Verhandlung am Freitagmorgen (Ortszeit).

Trump feuert Vorsitzende der US-Wahlkommission