Panama kündigt Infrastrukturabkommen mit China

Trump-Vertraute rücken von dauerhafter Umsiedlung von Palästinensern ab

Die engsten Mitarbeiter des US-Präsidenten sind in einigen wichtigen Punkten von seinen Plänen für den Gazastreifen abgerückt. Bei einer Pressekonferenz am Mittwochabend hat die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, die Aussagen Trumps zu einer dauerhaften Umsiedlung der Bewohner des Gazastreifens relativiert und sagte stattdessen, dass sie nur für den Wiederaufbauprozess "vorübergehend umgesiedelt" werden sollten. Mehr dazu lesen Sie hier. Auch US-Außenminister Marco Rubio erklärte, die Bewohner des Gazastreifens sollten das Gebiet für eine "Übergangszeit" des Wiederaufbaus und der Trümmerbeseitigung verlassen.

Mittwoch, 5. Februar

Trumps "Riviera" im Gazastreifen offenbar von Schwiegersohn Kushner inspiriert

23.48 Uhr: Die Vision des US-Präsidenten Donald Trump eines von Palästinensern geräumten Gazastreifens, der sich in einen internationalen Badeort unter US-Kontrolle verwandelt, geht offenbar auf seinen Schwiegersohn Jared Kushner zurück. Die Idee einer radikalen Reform des Gazastreifens wurde nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 von Kushner verbreitet. Er war in Trumps erster Amtszeit Sondergesandter für den Nahen Osten und hatte zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und einer Reihe arabischer Länder beigetragen.

"Gazastreifen-Grundstücke am Wasser könnten sehr wertvoll sein, wenn sich die Menschen darauf konzentrieren würden, Lebensgrundlagen aufzubauen", sagte Kushner, der den gesamten arabisch-israelischen Konflikt einmal als "nichts anderes als einen Immobilienstreit zwischen Israelis und Palästinensern" bezeichnete, bei einer Veranstaltung in Harvard im Februar 2024.

Kushner war vor Trumps erster Amtszeit selbst als Immobilienentwickler in New York tätig. Seine Private-Equity-Firma hat in der Vergangenheit Investitionen aus den Golfstaaten erhalten, darunter zwei Milliarden Dollar aus Saudi-Arabien. Reuters konnte nicht feststellen, ob Kushner in der Region Gespräche über Investitionen im Gazastreifen geführt hat. Ein Sprecher von Kushner reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage zu diesem Bericht. In früheren Jahren war der Küstenstreifen ein beliebtes Ziel für israelische Touristen. Doch wie sich Trumps Vision von der "Riviera des Nahen Ostens" im Gazastreifen verwirklichen lässt, wo die Hamas noch immer die Kontrolle hat, bleibt ungeklärt.

Merkel fordert "sehr selbstbewusstes" Auftreten gegenüber Trump