Elon Musk gibt Falschaussagen zu. Apple fügt sich einer Anordnung der US-Regierung. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Musk gibt zu: Werde Dinge sagen, die nicht wahr sind

Tech-Milliardär Elon Musk, der gerade den US-Regierungsapparat aufmischt, ist bei einem Auftritt im Weißen Haus mit seinen Falschangaben zu amerikanischen Staatsausgaben konfrontiert worden. "Einige der Dinge, die ich sage, werden nicht korrekt sein und sollten korrigiert werden", sagte Musk danach. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump ordnet "umfangreiche" Personalkürzungen bei US-Behörden an

US-Präsident Donald Trump hat die US-Behörden angewiesen, eng mit seinem Spitzenberater Elon Musk zusammenzuarbeiten, um den Personalbestand der Regierungsbehörden zu verkleinern und auch festzustellen, welche Behördenteile ganz gestrichen werden können. Die Anordnung sieht vor, dass die Behörden künftig nicht mehr als einen Mitarbeiter für je vier ausscheidende Beschäftigte einstellen dürfen. Von den Kürzungen ausgenommen sind Mitarbeiter, deren Arbeit für die nationale Sicherheit, die öffentliche Sicherheit, die Strafverfolgung und die Durchsetzung der Einwanderungsbestimmungen von entscheidender Bedeutung ist.

Die Verfügung ist der jüngste Versuch von Trump und Musk, die US-Regierung zu verkleinern und an Trumps politische Prioritäten anzupassen. Es gab bereits Angebote zum großangelegten Stellenabbau, Versuche, Bundesbediensteten den Beamtenstatus zu entziehen, und die faktische Schließung einiger Bundesbehörden.

Weißes Haus: Aus russischer Haft entlassener US-Bürger Fogel in USA eingetroffen

Der aus russischer Haft entlassene US-Bürger Marc Fogel ist nach Angaben des Weißen Hauses zurück in den USA. Fogel sei in den Vereinigten Staaten gelandet, wo er Präsident Donald Trump treffen sollte, teilte das Weiße Haus am Dienstag (Ortszeit) mit. "Versprechen gemacht, Versprechen gehalten", schrieb das Weiße Haus im Onlinedienst X und veröffentlichte dazu ein Foto, das Fogel beim Verlassen des Flugzeugs zeigte. Hier lesen Sie mehr.

Weißes Haus verwehrt AP-Reporter Zugang

Im Kontext der Umbenennung des Golfs von Mexiko in "Golf von Amerika" durch US-Präsident Donald Trump ist einem Reporter der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) der Zugang zur Berichterstattung aus dem Weißen Haus verwehrt worden.

Die Agentur sei von den Mitarbeitern des Weißen Hauses darüber informiert worden, dass ihr der Zugang zu einer dortigen Veranstaltung verweigert werde, sollte sie ihre "redaktionellen Standards nicht an die von Präsident Donald Trump erlassene Verordnung zur Umbenennung des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika anpassen", teilte AP-Chefredakteurin Julie Pace am Dienstag (Ortszeit) mit. Hier lesen Sie mehr.

