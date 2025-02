Trump: Werde mich mit Putin wahrscheinlich in Saudi Arabien treffen

US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin wollen sich wahrscheinlich in Saudi-Arabien treffen. Das teilt Trump mit. Er macht deutlich, dass er einen stabilen Frieden in der Ukraine will, und keinen, bei dem nach sechs Monaten die Kämpfe wieder losgehen. Weiter erklärt Trump, sein Finanzminister sei in die Ukraine gereist, um sicherzustellen, dass die USA ihr Geld zurückbekommen. Er betont, die Ukraine müsse Frieden schließen, es sei aber unwahrscheinlich, dass die Ukraine all ihr Territorium zurückerhalten werde. Hier lesen Sie mehr.