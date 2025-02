Während die Ukraine sich Frieden wünscht, sendet die Trump-Regierung widersprüchliche Signale – und Putin nutzt die Gelegenheit. Warum die Lage in Europa jetzt so gefährlich ist und sich historische Muster wiederholen könnten.

Während in München die Sicherheitskonferenz stattfindet und Staats- sowie Regierungschefs über die globale Sicherheitslage beraten, steht die Ukraine weiterhin im Zentrum der geopolitischen Spannungen. Die neue US-Regierung unter Donald Trump sendet teils widersprüchliche Signale in Richtung Kiew und Moskau , während der russische Präsident Wladimir Putin seine Angriffe auf das Land unvermindert fortsetzt.

t-online: Was ist Ihr Eindruck von der aktuellen Lage in der Ukraine?

Lucian Kim , Jahrgang 1970, ist ein amerikanischer Journalist, renommierter Ukraine-Analyst und der ehemalige Leiter des Moskauer Büros des US-Radiosenders NPR. Er berichtet seit Jahren über Russland und die Ukraine, verbrachte lange Zeit dort und lebt heute in Washington, D.C. Gerade ist sein Buch "Putin's Revenge – Why Russia Invaded Ukraine" (Putins Rache – Warum Russland die Ukraine angegriffen hat) erschienen. Darin zeichnet er die Vorgeschichte des Konflikts nach und analysiert Putins Motive.

Putin verfolgt zwei große Ziele: erstens die politische Kontrolle über die Ukraine und zweitens die Neugestaltung der Sicherheitsordnung in Europa. Eine schwächere Unterstützung des Westens gibt ihm möglicherweise Spielraum für weitere Schritte. Die Gefahr ist, dass eine Feuerpause in der Ukraine dazu führt, dass das Land sich teilweise demobilisiert oder in innere Konflikte verwickelt wird – genau dann wäre es am verwundbarsten für einen erneuten Angriff.