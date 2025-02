US-Beamte dürfen Musks E-Mail ignorieren

News folgen Artikel teilen

US-Bundesbedienstete können Elon Musks E-Mail ignorieren

Das US-Personalamt OPM, das die 2,3 Millionen Mitarbeiter der US-Bundesregierung beaufsichtigt, informiert alle Bundesbediensteten, dass sie eine Wochenend-E-Mail des Tech-Milliardärs und Effizienz-Beauftragten Trumps, Elon Musk ignorieren können. Musk hatte in der E-Mail jeden Bundesbediensteten aufgefordert, bis Montag, 23.59 Uhr Ortszeit eine Rechtfertigung ihrer Arbeit in fünf Stichpunkten vorzulegen. Arbeitnehmer, die nicht detailliert antworteten, könnten demnach ihren Arbeitsplatz verlieren. Laut einer internen E-Mail des Justizministeriums, die Reuters vorliegt, teilte das US-Personalamt den Personalverantwortlichen der Bundesbehörden am Montag jedoch mit, dass die Mitarbeiter nicht entlassen würden, wenn sie Musks E-Mail nicht beantworteten. Sie seien nicht dazu verpflichtet, auf die E-Mail zu reagieren.

Trump hebt Nachweispflicht für Einsatz von US-Waffen auf

Die Trump-Regierung hat eine Anweisung aus der Biden-Ära aufgehoben, die sie dazu verpflichtete, dem Kongress potenzielle Verstöße gegen internationales Recht zu melden, bei denen Verbündete von den USA gelieferte Waffen eingesetzt haben. Dies berichten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Diese Regelung habe auch Israel betroffen. Der ehemalige US-Präsident hatte die Direktive laut einem Bericht der Washington Post im Februar 2024 unterzeichnet, als seine Regierung wegen des Einsatzes amerikanischer Bomben durch Israel im Gaza-Krieg kritisiert wurde.

Im Mai 2024 erklärte Bidens Regierung in einem von dem Memorandum geforderten Bericht, dass Israel möglicherweise gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen habe. US-Beamte seien wegen der Kriegswirren jedoch nicht in der Lage gewesen, konkrete Fälle von Verstößen zu benennen, die Zivilisten geschadet hätten. In den kommenden Monaten hätte die Trump-Regierung dem Kongress ihre eigene Bewertung des israelischen Verhaltens vorlegen müssen.

Rechter Podcaster soll FBI-Vize werden

US-Zölle: Milei kündigt ähnliche Maßnahmen für Argentinien an

Argentiniens Präsident Javier Milei stellt sich hinter die Pläne von US-Präsident Donald Trump für gegenseitige Zölle und kündigt ähnliche Maßnahmen für Argentinien an. Er wolle Argentinien "zum ersten Land der Welt machen, das diesem Gegenseitigkeitsabkommen beitritt, das die Trump-Regierung in Handelsangelegenheiten fordert", sagt der argentinische Staatschef bei einer Konferenz von konservativen US-Aktivisten und Politikern (CPAC) in National Harbor bei Washington. Zu den möglichen Auswirkungen auf sein Land äußerte sich Milei zunächst nicht.

Trump über Ukraine: "Ich will, dass sie uns was geben"

Donald Trump kündigt auf der konservativen Conservative Political Action Conference (CPAC) an, die unter Joe Biden gewährten US-Hilfen für die Ukraine zurückzufordern. "Ich verhandle mit Präsident Selenskyj. Ich verhandle mit Präsident Putin. Ich versuche das Geld zurückzubekommen oder zu sichern", sagt Trump vor seinen Anhängern. Lesen Sie hier mehr dazu.

Weißes Haus: Trump bekräftigt bei Treffen mit Duda enge Allianz

Das Weiße Haus teilt nach einem Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Washington mit, Trump habe die enge Allianz zwischen beiden Ländern bekräftigt und Polens Verpflichtung zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben gelobt. Duda sagt vor Reportern, er habe Trump gesagt, dass die US-Präsenz in Polen und Mitteleuropa verstärkt werden sollte.

Trump habe erwidert, dass Polen als einer der glaubwürdigsten Verbündeten nicht besorgt sein sollte. "Präsident Trump sagte, er würde eher eine Verstärkung der US-Präsenz in Bezug auf Polen erwarten." Duda sagt zudem, er habe den Eindruck, dass Trump daran interessiert sei, die Ukraine zu stärken, "auch durch wirtschaftliche Beziehungen".

