News folgen Artikel teilen

Die US-Regierung beabsichtigt, die Sanktionen gegen Russland aufrechtzuerhalten. Trumps Top-Diplomat trifft in Kiew ein. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Rubio: Sanktionen gegen Russland bleiben bestehen

Nach einem ersten Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Saudi-Arabien hat der US-amerikanische Außenminister gegenüber europäischen Verbündeten in einem Telefonat bestätigt, dass man die derzeitigen Sanktionen gegen Russland bis zum Kriegsende aufrechterhalten wolle. Gleichzeit wolle man auch Verhandlungen mit "allen Konfliktparteien" führen. Mehr zu Trumps Beweggründen und den Sanktionen lesen Sie hier.

Trumps Sondergesandter Kellogg besucht Kiew

Der US-Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kellogg, ist in Kiew zu Sondierungsgesprächen über Wege zur Beendigung des russischen Angriffskriegs eingetroffen. Er sei zum Zuhören gekommen, sagte er in einer ersten öffentlichen Äußerung bei seiner Ankunft. Sein Bericht an Präsident Donald Trump solle den USA helfen, die Lage richtig einzuschätzen. "Wir verstehen die Notwendigkeit von Sicherheitsgarantien", sagte er vor Fernsehkameras.

Kelloggs Besuch am Mittwoch kam überraschend; er war nach früheren Angaben für Donnerstag erwartet worden. Nach den jüngsten Äußerungen Trumps, der der Ukraine die Schuld am Andauern des Krieges zuschrieb, bemühte sich der Ex-General, den Eindruck zurechtzurücken. Trump wolle den seit drei Jahren dauernden Krieg beenden, sagte Kellogg. "Er versteht das menschliche Leid, er versteht den Schaden."

Musk und Trump im Interview bei Fox News

US-Präsident Donald Trump und Tech-Milliardär Elon Musk haben sich in einem gemeinsamen Interview beim rechten US-Sender Fox News gegenseitig mit Komplimenten überschüttet und Kritik an ihren radikalen Kürzungsaktionen zurückgewiesen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Erfolg für Tech-Milliardär Elon Musk und sein Kostensenkungs-Gremium "Doge" vor Gericht: Eine US-Bundesrichterin lehnt es vorerst ab, Musk und Doge den Zugriff auf sensible Daten in verschiedenen Bundesbehörden des Landes zu untersagen. Die Richterin Tanya Chutkan stellt fest, dass es keine Beweise für einen schwerwiegenden rechtlichen Schaden gebe.

Deshalb sei ein sofortiges Eingreifen nicht zu rechtfertigen. Gleichzeitig äußert sie sich kritisch zu den weitreichenden Befugnissen Musks. Der Unternehmer wurde von US-Präsident Donald Trump beauftragt, die Regierungsausgaben auf den Prüfstand zu stellen, ohne ein offizielles politisches Amt innezuhaben. Hier lesen Sie mehr.

US-Präsident Trump rechtfertigt erschwerten Zugang für AP

US-Präsident Donald Trump verteidigt den erschwerten Zugang für Reporterinnen und Reporter der US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP) durch das Weiße Haus. "Die Associated Press weigert sich einfach, sich an die Gesetze zu halten und an das, was vor sich geht", sagte Trump. In den vergangenen Tagen war bekanntgeworden, dass der AP nach eigener Aussage mehrfach der Zugang zum Weißen Haus verwehrt wurde. Der Grund: Die AP übernimmt nicht die von Trump verfügte Neubezeichnung für den Golf von Mexiko – "Golf von Amerika". Hier lesen Sie mehr.

Trump gibt Selenskyj Schuld für Andauern des Ukraine-Krieges

US-Präsident Donald Trump hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj praktisch die Schuld dafür gegeben, dass der russische Angriffskrieg gegen dessen Land andauert. Es gebe in der Ukraine "eine Führung, die einen Krieg zugelassen hat, den es nie hätte geben dürfen", sagt Trump bei einem Auftritt in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida. Mit Blick auf Selenskyj sagt er: "Ich mag ihn persönlich, er ist in Ordnung." Es gehe aber nicht um persönliche Sympathien, sondern darum, "dass der Job erledigt wird". Hier lesen Sie mehr.

Trump: Autozölle sollen rund 25 Prozent betragen