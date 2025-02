Trump-Regierung mit rigorosem Kahlschlag

Einige Schwergewichte in Trumps Kabinett, wie etwa Außenminister Marco Rubio oder Verteidigungsminister Pete Hegseth nahmen in Anzug, Hemd und Krawatte am langen Kabinettstisch Platz. Musk trug lediglich ein T-Shirt mit der Aufschrift "Tech Support" (zu Deutsch etwa: "Technischer Kundendienst") unter seinem Jackett, dazu hatte er wie so oft eine MAGA-Mütze auf dem Kopf. Auch legte er während seiner Ausführungen die Fingerspitzen beider Hände aneinander, eine Geste, die vor allem Angela Merkel in der internationalen Politik bekannt gemacht machte.