Aktualisiert am 28.02.2025 - 18:44 Uhr

Aktualisiert am 28.02.2025 - 18:44 Uhr Lesedauer: 2 Min.

US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus getroffen. Das Treffen, bei dem auch Vizepräsident J. D. Vance sowie Journalisten teilnahmen, eskalierte schnell. Selenskyj müsse mehr Dankbarkeit zeigen, sagte Trump. Zudem schrie er Selenskyj an: "Sie setzen das Leben von Millionen Menschen aufs Spiel. Sie riskieren einen Dritten Weltkrieg".

Vance äußerte ebenfalls scharfe Kritik an Selenskyj. "Ich finde es respektlos, dass Sie ins Oval Office kommen, um diesen Konflikt vor den amerikanischen Medien auszutragen", sagte er. Zudem würde er Verbündete auf Propaganda-Touren in die Ukraine einladen, obwohl das ukrainische Militär große Probleme habe.

In dem darauf folgenden Gespräch sagte Trump, dass eine Waffenruhe mit Russland "ziemlich nahe" sei. Die Ukraine werde dabei jedoch "Kompromisse" machen müssen. Dagegen wehrte sich Selenskyj jedoch. Er forderte Trump auf, "keine Kompromisse mit einem Killer" einzugehen. Über Trump sagte Selenskyj, er denke, dieser sei "auf unserer Seite".

Trump betonte derweil, er stehe bei dem Krieg in der Mitte und sei für die Ukraine und für Russland. Er wolle eine Lösung des Konflikts.

Abkommen über Bodenschätze im Fokus

Bei dem Treffen sollten Selenskyj und Trump ein Rohstoffabkommen zur gemeinsamen Nutzung von Bodenschätzen in der Ukraine unterzeichnen. Trump sagte, das Abkommen sei "sehr fair". Die Seltenen Erden aus dem Abkommen mit der Ukraine sollen nach Darstellung von Präsident Donald Trump von den USA auch für Künstliche Intelligenz (KI) und Waffen benutzt werden. Für alles, was man tue, sagt Trump. Selenskyj erklärt, die Ukraine erkenne eine gute Vereinbarung für Flüssigerdgas-Terminals.

Trump hatte seinen ukrainischen Kollegen in den vergangenen Wochen mit haarsträubenden Beschimpfungen überzogen. So nannte er ihn "Diktator ohne Wahlen" und gab der Ukraine die Schuld an der russischen Invasion im Februar 2022. Grund war offenbar, dass Selenskyj zunächst einen Vertragsentwurf aus Washington abgelehnt hatte.