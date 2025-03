Der propagierte Grund: Amerikanische Unternehmen und Mitarbeiter würden auf ukrainischem Boden nicht von Russland angegriffen werden, ohne eine direkte Konfrontation mit den USA vom Zaun zu brechen. Donald Trump handelt damit ironischerweise nach eben jener Weise, die in Deutschland in Verruf geraten ist: Wandel durch Handel. Die Trump-Version von diesem misslungenen Glauben an Putins Vernunft lautet: Peacemaking through Dealmaking. Dazu passen auch Berichte, dass die US-Regierung bereits plant, die drastischen Wirtschaftssanktionen gegen Russland zu beenden.

Diese Sichtweise legte Trumps Vizepräsident J. D. Vance in einem ersten Interview seit der Eskalation vom Freitag beim Fernsehsender "Fox News" noch einmal dar. "Wenn man echte Sicherheitsgarantien will, wenn man wirklich sicherstellen will, dass Wladimir Putin nicht wieder in die Ukraine einmarschiert, dann ist die beste Sicherheitsgarantie, den Amerikanern wirtschaftliche Vorteile in der Zukunft der Ukraine zu verschaffen", sagte Vance. Die sei eine viel bessere Sicherheitsgarantie als 20.000 Truppen aus einem Land, das seit 30 oder 40 Jahren keinen Krieg mehr geführt habe, so Vance.

Türöffner für jede weitere Erpressung aus den USA

Über handfeste militärische Sicherheitsgarantien für die Ukraine soll also, wenn überhaupt, erst viel später gesprochen werden – ob es sie vonseiten der Amerikaner überhaupt geben wird, ist höchst zweifelhaft. Diese Last soll nach amerikanischen Vorstellungen alleine bei den Europäern liegen. Denn eines der wichtigsten Wahlversprechen von Donald Trump lautete, nicht nur, den Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden, sondern auch keinen weiteren Steuerzahler-Dollar in die Ukraine zu schicken.

Der Ukraine, den Europäern, Kanada, der Türkei und weiteren Unterstützern bleibt nun eigentlich nur, den Bedingungen des Weißen Hauses zu folgen. Doch damit würde zugleich ein Ausgangspunkt für weitere Schwierigkeiten geschaffen werden. Die Trump-Regierung betont in ihrer aktuellen Forderung, alle Beteiligten, allen voran der ukrainische Präsident, müssten "bereits für Frieden sein", damit die USA zurück an den Verhandlungstisch mit Selenskyj kommen.

Was diese Formulierung genau bedeuten soll, ist aber unklar. Denn Trump kann sie in jedem Moment mit einer neuen Forderung aufladen. Heißt das, eine öffentliche Entschuldigung? Heißt das, Gebietsabtretungen? Heißt das, im Grunde unmögliche Neuwahlen in einer Ukraine im Kriegszustand? Heißt das, Rücktritt von Selenskyj? Die Liste dieser Erpressungsmöglichkeiten könnte so lang sein wie jene des russischen Präsidenten in Moskau.