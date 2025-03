Newsblog zur US-Politik US-Regierung setzt sich über Gericht hinweg – und schiebt ab

Marco Rubio: Trumps Außenminister verteidigt die Abschiebungen.

Der US-Präsident spekuliert über eine dritte Amtszeit. Seine Regierung schiebt weiter nach El Salvador ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trotz Rechtsstreits: Trump-Regierung schiebt nach El Salvador ab

Trotz eines anhängigen Rechtsstreits um Abschiebeflüge hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump erneut Häftlinge nach El Salvador abgeschoben. US-Außenminister Marco Rubio bezeichnete die per Flugzeug in das zentralamerikanische Land abgeschobenen 17 Häftlinge am Montag als "gefährliche Kriminelle". Es handle sich um "Mörder und Vergewaltiger". Rubios Angaben zufolge sollen sie der salvadorianischen Bande MS-13 sowie der venezolanischen Gang Tren de Aragua angehören.

"Diese Verbrecher werden nicht weiter unsere Gemeinden und Bürger terrorisieren", schrieb Rubio im Onlinedienst X. Er dankte dem salvadorianischen Präsidenten Nayib Bukele für seine Bereitschaft, die 17 Häftlinge in El Salvador hinter Gitter zu bringen. Bukele veröffentlichte in den Onlinenetzwerken ein Video, das zeigt, wie die Häftlinge einem US-Militärflugzeug entsteigen und von maskierten Soldaten abgeführt werden.

Die Banden MS-13 und Tren de Aragua sind in den USA als ausländische Terrororganisationen eingestuft. Rubio äußerte sich nicht dazu, auf welcher Rechtsgrundlage die 17 Menschen abgeschoben wurden. Die US-Regierung hatte zuvor im März bereits mehr als 200 Venezolaner zur Inhaftierung nach El Salvador abgeschoben und dafür teilweise ein Gesetz aus dem Jahr 1798 gegen "ausländische Feinde" angewendet. Ein Bundesrichter hatte zwar am 15. März Abschiebeflüge auf Grundlage dieses "Alien Enemies Act" untersagt. Das Weiße Haus führte daraufhin ins Feld, die Flugzeuge seien zum Zeitpunkt der Richterentscheidung bereits in der Luft gewesen.

Ein Bundesberufungsgericht in der Hauptstadt Washington bestätigte dann am vergangenen Mittwoch den von Bundesrichter James Boasberg in erster Instanz angeordneten Stopp von Abschiebeflügen auf Grundlage des Gesetzes. Die Trump-Regierung ging dagegen wiederum beim Obersten Gericht des Landes in Berufung.

Litauen: US-Panzer aus Schlamm geborgen – Soldaten tot

Tagelang wurde in Litauen nach vier vermissten US-Soldaten gesucht. Sie waren mit einem Panzer auf einem Truppenübungsplatz in Pabrade in eine bis zu fünf Meter tiefe Schlammschicht geraten. Die Bergung des knapp 70 Tonnen schweren Panzers gestaltete sich äußerst kompliziert. Am Montagmorgen wurde das verschüttete Militärfahrzeug schließlich geborgen. In dem Fahrzeug sollen sich über mehrere Tage hinweg vier US-Soldaten befunden haben. Drei von ihnen wurden tot geborgen, ein Vierter wird noch vermisst.

Trump verliert die Geduld

Donald Trump findet aktuell ungewöhnlich scharfe Worte für Wladimir Putin. Offenbar hat der Republikaner genug von Russlands Verzögerungstaktik bei den Ukraine-Verhandlungen. Trump wird zunehmend zum Spielball der Kriegsparteien.

Trump zum Dritten? Das sind die Chancen für eine weitere Amtszeit

Donald Trump bringt eine dritte Amtszeit ins Gespräch. Rechtlich unmöglich ist das nicht. Doch auch sein Alter könnte zum Problem werden.

Chamenei droht Trump mit "starkem Gegenschlag"

Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, hat im Falle eines Angriffs der USA auf sein Land vor einer entschiedenen Reaktion gewarnt. "Sie drohen, Unheil anzurichten", sagte Chamenei am Montag nach einer Drohung von US-Präsident Donald Trump. Würden die Drohungen der USA Realität, werde es "definitiv einen starken Gegenangriff" geben.

Wegen Trumps Zöllen: US-Konzern entlässt 1.200 Mitarbeiter

In der amerikanischen Fertigungsindustrie machen sich die ersten Auswirkungen von Trumps aggressiver Zollpolitik bemerkbar. Trotz Massenentlassungen stehen die Unternehmen weiter hinter Trump.

Hunderte Studierende erhalten Aufforderung, auszureisen

Trump: Käuferinteresse an TikTok ist groß

Laut US-Präsident Donald Trump kommt eine Einigung mit ByteDance, der chinesischen Muttergesellschaft von TikTok, über den Verkauf der Kurzvideo-App noch vor Ablauf der Frist zustande. "Wir haben eine Menge potenzieller Käufer", sagt Trump zu Journalisten an Bord der Air Force One.