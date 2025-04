Trump weigert sich, zu Unrecht Abgeschobenen zurückzuholen

Insassen im Terrorist Confinement Center (Cecot): In diesem Gefängnis in El Salvador sitzt auch Kilmar Abgrego Garcias. (Quelle: IMAGO/TIA DUFOUR/imago)

USA: Mann nach Einbürgerungstest festgenommen

Ein weiterer Student der Columbia University in New York ist wegen propalästinensischer Proteste festgenommen worden – gerade als er vom Einbürgerungstest kam. Das berichten die Fernsehsender ABC und NBC unter Berufung auf Anwälte des Mannes. Er hatte demnach zusammen mit dem bereits vor Wochen verhafteten Aktivisten Machmud Chalil eine propalästinensische Gruppe gebildet. Mehr dazu lesen Sie hier .

Trump empfängt El Salvadors Staatschef Bukele

US-Präsident Donald Trump und El Salvadors Staatschef Nayib Bukele haben bei einem Treffen in Washington Einigkeit im Kampf gegen die organisierte Kriminalität demonstriert. Bei einem gemeinsamen Auftritt im Weißen Haus verteidigte Trumps Regierung am Montag die juristisch umstrittenen Abschiebungen Hunderter Migranten nach El Salvador. Bukele sagte, er könne nichts für einen aus den USA abgeschobenen Salvadorianer tun, der in einem Hochsicherheitsgefängnis in dem zentralamerikanischen Land festgehalten wird.