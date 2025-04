Eine AP-Sprecherin sagte in einer Mitteilung, die Agentur sei zutiefst enttäuscht, dass die Regierung sich für Einschränkungen gegen alle Nachrichtenagenturen entschieden habe, anstatt den Zugang der AP wiederherzustellen. Die unabhängige Reportervereinigung des Weißen Hauses (WHCA) kritisierte in einer Mitteilung: "Die heutigen Änderungen am Presse-Pool zeigen, dass das Weiße Haus nur ein neues Mittel einsetzt, um das Gleiche zu tun: Vergeltung zu üben an Nachrichtenorganisationen für eine Berichterstattung, die dem Weißen Haus nicht gefällt."

Wo ist Vance? Trump verliert Überblick

Donald Trump ehrt eine Football-Mannschaft. Als er über seinen Vize JD Vance redet, wird es kurios. Die ganze Szene aus dem Weißen Haus sehen Sie hier im Video.

Hongkong stoppt Warenversand in die USA

Der Handelskrieg zwischen China und USA zieht weiter Kreise. Künftig will die Post in Hongkong keine Warensendungen mehr in die Vereinigten Staaten schicken. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump will Kosten für rezeptpflichtige Medikamente in USA senken

Mit einem neuen Erlass will US-Präsident Donald Trump die hohen Kosten für rezeptpflichtige Medikamente in den USA senken. Die von Trump am Dienstag unterzeichnete Anordnung weist die Arzneimittelbehörde FDA unter anderem an, US-Bundesstaaten bei Importen preiswerterer Medikamente aus dem Ausland mehr Spielraum zu geben. Auch werden in der Verordnung Schritte aufgeführt, mit denen die Preisgestaltung zwischen den staatlichen Krankenkassen und der Pharmaindustrie verbessert werden soll.

Außerdem wies Trump die Bundesministerien und -behörden an, den Zulassungsprozess für Generika, also günstigere Nachahmerpräparate, zu vereinfachen. Zudem sollten sie die Möglichkeit prüfen, bestimmte Medikamente für das staatliche Krankenversicherungsprogramm Medicare zu jenen ermäßigten Preisen auszuhandeln, die auch Krankenhäuser erhalten.

Der Präsident nutze "bestehende Programme, um erhebliche Einsparungen zu erzielen", sagte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses am Dienstag vor Journalisten. Diese neue Anordnung werde "auf Insulin angewiesenen Rentnern und einkommensschwachen Bürgern sowie vielen anderen erhebliche Erleichterung verschaffen". Überdies werde dadurch der Wettbewerb für verschreibungspflichtige Medikamente gefördert.