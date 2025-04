Newsblog zur US-Politik Weißes Haus schränkt Zugang für Nachrichtenagenturen ein

Von t-online , FIN , jaf , tos , jse , pri , das , cc , mk Aktualisiert am 16.04.2025 - 13:44 Uhr Lesedauer: 24 Min.

Donald Trump (Archivbild): Der US-Präsident regelt den Zugang zu seinen Presseterminen rigide. (Quelle: IMAGO/Abe Mcnatt/White House/imago)

News folgen Artikel teilen

Ex-US-Präsident Obama springt seiner früheren Universität bei. Trumps Verteidigungsminister muss einen Rückschlag hinnehmen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump hält Agenturen von Reporter-Pool im Weißen Haus fern

Das Weiße Haus schränkt den Zugang von Nachrichtenagenturen zu US-Präsident Donald Trump über den sogenannten Korrespondenten-Pool ein. Zuvor war bereits die US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP) von Veranstaltungen im Oval Office im Weißen Haus ausgeschlossen worden – selbst entgegen einer anderslautenden richterlichen Anweisung. Vertreter von Nachrichtenagenturen – in der Regel AP, Reuters und Bloomberg – sollen nun nicht mehr Plätze sicher haben. Stattdessen sollen diese rotierend an Print- oder Agenturjournalisten gehen. Das teilte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt am Dienstag (Ortszeit) mit, wie unter anderem die "New York Times" berichtete.

In den USA wird der Präsident bei öffentlichen Auftritten von einer Gruppe von Reportern begleitet. Vertreten sind dabei in der Regel Fernsehen, Radio, Printmedien, Nachrichtenportale und Agenturen. Die ausgewählten Reporter teilen dann ihre Informationen mit den übrigen Kollegen – eine wichtige Stütze für alle Journalisten, die über den US-Präsidenten berichten.

Eine AP-Sprecherin sagte in einer Mitteilung, die Agentur sei zutiefst enttäuscht, dass die Regierung sich für Einschränkungen gegen alle Nachrichtenagenturen entschieden habe, anstatt den Zugang der AP wiederherzustellen. Die unabhängige Reportervereinigung des Weißen Hauses (WHCA) kritisierte in einer Mitteilung: "Die heutigen Änderungen am Presse-Pool zeigen, dass das Weiße Haus nur ein neues Mittel einsetzt, um das Gleiche zu tun: Vergeltung zu üben an Nachrichtenorganisationen für eine Berichterstattung, die dem Weißen Haus nicht gefällt."

Wo ist Vance? Trump verliert Überblick

Donald Trump ehrt eine Football-Mannschaft. Als er über seinen Vize JD Vance redet, wird es kurios. Die ganze Szene aus dem Weißen Haus sehen Sie hier im Video.

Hongkong stoppt Warenversand in die USA

Der Handelskrieg zwischen China und USA zieht weiter Kreise. Künftig will die Post in Hongkong keine Warensendungen mehr in die Vereinigten Staaten schicken. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump will Kosten für rezeptpflichtige Medikamente in USA senken

Mit einem neuen Erlass will US-Präsident Donald Trump die hohen Kosten für rezeptpflichtige Medikamente in den USA senken. Die von Trump am Dienstag unterzeichnete Anordnung weist die Arzneimittelbehörde FDA unter anderem an, US-Bundesstaaten bei Importen preiswerterer Medikamente aus dem Ausland mehr Spielraum zu geben. Auch werden in der Verordnung Schritte aufgeführt, mit denen die Preisgestaltung zwischen den staatlichen Krankenkassen und der Pharmaindustrie verbessert werden soll.

Außerdem wies Trump die Bundesministerien und -behörden an, den Zulassungsprozess für Generika, also günstigere Nachahmerpräparate, zu vereinfachen. Zudem sollten sie die Möglichkeit prüfen, bestimmte Medikamente für das staatliche Krankenversicherungsprogramm Medicare zu jenen ermäßigten Preisen auszuhandeln, die auch Krankenhäuser erhalten.

Der Präsident nutze "bestehende Programme, um erhebliche Einsparungen zu erzielen", sagte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses am Dienstag vor Journalisten. Diese neue Anordnung werde "auf Insulin angewiesenen Rentnern und einkommensschwachen Bürgern sowie vielen anderen erhebliche Erleichterung verschaffen". Überdies werde dadurch der Wettbewerb für verschreibungspflichtige Medikamente gefördert.

Insider: Tesla muss Produktionspläne wegen Zöllen auf Eis legen

Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf chinesische Importe bringen Insidern zufolge die Produktionspläne des Elektro-Autobauers Tesla durcheinander. Einfuhren von Komponenten für das Robotaxi Cybercab und den Sattelschlepper Semi seien ausgesetzt worden, sagte eine Person mit direkter Kenntnis von der Angelegenheit der Nachrichtenagentur Reuters. Damit könnte sich die Massenproduktion der mit Spannung erwarteten neuen Modelle verzögern.