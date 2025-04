Newsblog zur US-Politik US-Handelsminister kündigt neue Zölle an

Howard Lutnick: Der US-Handelsminister kündigt neue Zölle an. (Quelle: IMAGO/Yuri Gripas/imago)

Die US-Regierung will neue Sonderzölle einführen. Trump-Gegner Bernie Sanders tritt überraschend bei einem Musikfestival auf. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Auch Auswirkungen auf USA: China stoppt wohl Export Seltener Erden

China kontrolliert das globale Angebot an Seltenen Erden, die für High-Tech-Produkte gebraucht werden. Jetzt nutzt Peking diese Macht gegenüber den USA. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump-Berater: "Enorme Fortschritte" in Zoll-Gesprächen mit EU

Die Verhandlungen mit der Europäischen Union zum Thema Zölle weisen der US-Regierung zufolge in die richtige Richtung. "Es gab viele Gespräche mit der EU", sagte der Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, Kevin Hassett, am Montag dem Sender Fox Business Network. "Wir machen enorme Fortschritte. Das wird sehr gut für amerikanische Arbeitnehmer sein, insbesondere für die amerikanischen Autoarbeiter."

Trump hatte gegen zahlreiche Handelspartner pauschale Zölle von 20 Prozent verhängt und kurz danach für 90 Tage ausgesetzt. Die Zölle von 25 Prozent auf Stahl, Aluminium und Autos sowie die zehnprozentigen Basiszölle auf sämtliche andere Produkte blieben für die EU in Kraft. Die EU-Kommission hatte unmittelbar nach Trumps Schwenk im Zollstreit bereits beschlossene Strafabgaben auf Waren wie Jeans und Motorräder ausgesetzt.

Trump wird Räuchermännchen

Donald Trump wird Kulturerbe. Das erzgebirgische Kunsthandwerk widmet dem US-Präsidenten eine Räucherfigur. Die Liste seiner Vorgänger ist lang. Mehr dazu lesen Sie hier.

Festnahme nach Brand in Residenz von US-Gouverneur

Nach einem nächtlichen Brand in der Residenz des Gouverneurs von Pennsylvania hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. "Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir eine Person in Gewahrsam haben", sagte ein Vertreter der zuständigen Behörde bei einer Pressekonferenz. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sanders und Ocasio-Cortez warnen vor Trump und Superreichen

Der linke US-Senator Bernie Sanders und die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez haben am Wochenende erneut für eine gerechtere Wirtschaft und den Erhalt der amerikanischen Demokratie geworben. "Wir stehen in Amerika an einem Scheideweg", sagte Ocasio-Cortez bei einem gemeinsamen Auftritt an der University of Utah in Salt Lake City. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trumps Gesundheitscheck: Ergebnis steht fest

US-Präsident Donald Trump ist nach dem ersten Gesundheitstest seiner zweiten Amtszeit eine "ausgezeichnete Gesundheit" bescheinigt worden. "Präsident Trump hat eine ausgezeichnete kognitive und körperliche Gesundheit und ist voll und ganz in der Lage, die Pflichten des Oberbefehlshabers und Staatsoberhaupts zu erfüllen", heißt es in dem am Sonntag vom Weißen Haus veröffentlichten Arzt-Gutachten über den 78-Jährigen.

US-Handelsminister kündigt neue Zölle an

US-Handelsminister Howard Lutnick kündigt in einem Interview an, dass Smartphones, Computer und einige andere elektronische Geräte zusammen mit Halbleitern gesonderten Zöllen unterliegen werden. Diese würden möglicherweise in etwa einem Monat verhängt, sagt Lutnick dem Sender ABC. Zuvor war bekannt geworden, dass die besagten Produkte von den kürzlich verhängten US-Zusatzzöllen eigentlich ausgenommen werden sollen. Wirtschaftsanalysten hatten erleichtert reagiert – auch, weil die USA aus China viele wichtige Elektro-Geräte importieren.

"Berniechella": US-Senator Sanders begeistert bei Festival

Auf seinem Kampfzug gegen die "Oligarchie" in den USA hat der linksgerichtete Senator Bernie Sanders am Wochenende erneut Zehntausende Gegnerinnen und Gegner der Regierung von Präsident Donald Trump versammelt. Zu seiner gemeinsamen Kundgebung mit der Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez kamen laut Sanders am Samstag in Los Angeles 36.000 Menschen. Später begeisterte er mit einem Überraschungsauftritt beim Coachella-Musikfestival in der kalifornischen Wüste das überwiegend junge Publikum.