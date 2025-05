Newsblog zur US-Politik "Das Spiel ist vorbei" – Trump will Druck auf Europa erhöhen

12.05.2025

Donald Trump: Der US-Präsident will gegen zu hohe Medikamentenkosten kämpfen. (Quelle: Nathan Howard/reuters)

Trump will die Preise für Medikamente senken. Die Handelsgespräche zwischen den USA und China waren erfolgreich. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump will günstigere Medikamente für USA – Druck auf Europa

Mit Druck auf Pharmakonzerne und ausländische Regierungen will US-Präsident Donald Trump die hohen Arzneimittelpreise in den Vereinigten Staaten senken. Besonders im Visier: Europa. "Wir subventionieren die Gesundheitsversorgung anderer", sagte der Republikaner bei der Unterzeichnung eines entsprechenden Dekrets im Weißen Haus. Die Menschen in den USA hätten jahrelang viel zu viel gezahlt.

Ob Trumps Maßnahmen tatsächlich Wirkung zeigen, ist offen – zumal mit politischem und juristischem Widerstand zu rechnen ist. Der Republikaner hatte bereits während seiner ersten Amtszeit versucht, die hohen Preise anzugehen, war damals jedoch gescheitert.

"Ich mache den Pharmakonzernen nicht die größten Vorwürfe", sagte Trump nun. Die Unternehmen seien oft gezwungen, sich unter Druck zu beugen. Besonders scharf griff er stattdessen europäische Staaten an. Amerikanische Patienten hätten "sozialistische Gesundheitssysteme" wie das in Deutschland mitfinanziert. Der Europäische Union warf Trump vor, sich in Preisverhandlungen "unverschämter als China" zu verhalten. Europa müsse künftig tiefer in die Tasche greifen: "Der Rest der Welt wird mehr zahlen müssen", sagte er. "Und Amerika wird viel weniger zahlen."

Trump beruft sich in seinem Dekret auf das Prinzip der "Most Favored Nation", das er schon während seiner ersten Amtszeit einführen wollte: Die USA sollen für bestimmte Medikamente künftig nicht mehr zahlen als das Land, das den weltweit niedrigsten Preis verlangt – unabhängig von Marktgröße oder Wirtschaftskraft. "Dieses Spiel ist vorbei", sagte Trump mit Blick auf Länder, die seiner Ansicht nach bislang auf Kosten der USA von günstigen Konditionen profitiert hätten.

Berichte: Trump will Luxus-Jet aus Katar annehmen

US-Präsident Donald Trump will US-Medienberichten zufolge einen Luxus-Jet aus Katar als neue Präsidentenmaschine Air Force One annehmen - und das Flugzeug auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt behalten. Mehr zu dem ungewöhnlichen Schritt lesen Sie hier.

Trump begrüßt Hamas-Ankündigung

US-Präsident Donald Trump hat die Ankündigung der islamistischen Hamas begrüßt, den von ihr seit mehr als anderthalb Jahren als Geisel festgehaltenen US-Israeli Edan Alexander freizulassen. Er sei "all jenen dankbar, die zu dieser monumentalen Nachricht beigetragen" hätten, erklärte Trump am Sonntag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social. Die Ankündigung zur Freilassung des 21-jährigen aus New Jersey bezeichnete der US-Präsident als "Geste guten Willens".

"Hoffentlich ist dies der erste der letzten Schritte, die notwendig sind, um diesen brutalen Konflikt zu beenden", fügte er an. Die Familie von Edan Alexander ist nach eigenen Angaben darüber informiert worden, dass die radikalislamische Hamas den 21-Jährigen in den "kommenden Tagen" freilassen könnte. Dies hatte die Familie am Sonntagabend mitgeteilt. Sie stehe darüber im engen Kontakt mit der US-Regierung.

Trump will Preise für Medikamente senken

US-Präsident Donald Trump will die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente in den USA senken. Auf seiner Onlineplattform Truth Social kündigt er für Montag (Ortszeit) ein entsprechendes Dekret an. "Ich werde eine Meistbegünstigungspolitik einführen, wonach die Vereinigten Staaten den gleichen Preis zahlen wie das Land, das weltweit den niedrigsten Preis zahlt", schreibt er. Warum dieses Thema in den USA ganz besonders wichtig ist, lesen Sie hier.

Montag, 12. Mai

Trump: Nächster Truth-Social-Post wird besonders wichtig

US-Präsident Donald Trump stellt erneut eine baldige Mitteilung von großer Tragweite in Aussicht und heizt damit weiter Spekulationen an. Sein nächster Beitrag auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social werde "einer der wichtigsten und wirkungsvollsten sein, den ich je veröffentlicht habe", schrieb der Republikaner – nannte aber keine weiteren Details. Bereits vor einigen Tagen hat Trump eine "weltbewegende" Ankündigung in den Raum gestellt. Die Ankündigung werde "sehr positiv" und "so groß wie es nur geht" sein, sagte er.