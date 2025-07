Renovierung als Grund für Rauswurf?

Allerdings ließ sich Trump am Mittwoch eine Hintertür offen: Im Falle einer krassen rechtlichen Verfehlung wie etwa Amtsmissbrauch wäre eine Entlassung von Powell rechtlich möglich. Trump sprach am Mittwoch von einem möglichen Betrugsfall – und griff dabei einen Vorwurf auf, der in seinem Umfeld schon seit Längerem gegen Powell erhoben wird: Aktuell wird das Gebäude der Behörde in Washington renoviert. Die Arbeiten sind deutlich kostspieliger als zunächst veranschlagt: Powell musste bereits öffentlich einräumen, dass die Renovierung 700 Millionen Dollar teurer wird, was die Gesamtkosten auf 2,5 Milliarden Dollar ansteigen lässt.