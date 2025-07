Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Naturkatastrophen sind in den USA keine Seltenheit. Der US-Präsident verspricht, die Bevölkerung zu schützen, doch seine Sparpläne haben den gegenteiligen Effekt.

Glaubt man Donald Trump, hätte man auf die Flutkatastrophe im Bundesstaat Texas wohl nicht besser reagieren können. "Meine Regierung tut alles, was in ihrer Macht steht, um Texas zu helfen", sagte der US-Präsident in der vergangenen Woche bei einem Besuch in der Region Kerr County. Anfang des Monats war es dort zu einer verheerenden Flutwelle gekommen. Bislang sollen dabei rund 130 Menschen ums Leben gekommen sein. Unter den Opfern sind auch viele Kinder, die an einem Ferienlager in der Nähe des Flusses Guadalupe teilgenommen hatten.

Loading...

Trump führte weiter aus, dass er zwei Minuten, nachdem er um Hilfe gebeten wurde, rund 400 Ersthelfer mobilisiert habe, dazu Mitarbeiter der Küstenwache und des Grenzschutzes. Auch die Katastrophenschutzbehörde Fema sei im Einsatz. Unter seinem Vorgänger Joe Biden habe die Behörde die Menschen im Stich gelassen. Aber seit er im Amt sei, habe er das alles geregelt.

Wetterbüros sollen schließen

Tatsächlich hat der Präsident seit seinem Amtsantritt einiges im Hinblick auf Katastrophenschutz, aber auch bei Klima- und Wetteranalysen, geregelt. Die Wahrheit ist allerdings, dass das Weiße Haus in den entsprechenden Behörden massive Kürzungen vorgenommen hat und in der Zukunft weitere Sparmaßnahmen plant. Dadurch könnte die amerikanische Bevölkerung in Zukunft erst später vor möglichen Naturkatastrophen gewarnt werden.

Im Zentrum von Trumps Sparmaßnahmen steht unter anderem die Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde (NOAA), die unter anderem die 122 Wetterbüros des Nationalen Wetterdienstes (NWS) koordiniert. Insgesamt wurden bei der NOAA mit ihren rund 12.000 Mitarbeitern bislang 2.000 Stellen gestrichen. 600 davon sollen seit Trumps Amtsbeginn beim NWS weggefallen sein.

Die Auswirkungen beim Wetterdienst sollen bereits spürbar sein. An 30 Standorten soll aktuell etwa mit dem Büroleiter die wichtigste Position fehlen. Bei dem Meteorologen laufen nicht nur alle Daten zusammen. Er ist auch für die Koordinierung mit anderen Einrichtungen zuständig – im Falle einer Naturkatastrophe auch mit den entsprechenden Schutzbehörden.

Büroleiter verlassen Wetterdienst

Einer dieser Topposten, die aktuell unbesetzt sind, befindet sich in der texanischen Stadt San Antonio. Es ist der Ort, der für die Wetterbeobachtungen in Kerr County zuständig ist, wo es jüngst zu verheerenden Überschwemmungen gekommen war. Der dortige Büroleiter war im April im Rahmen einer Kürzungswelle in der Behörde in den Ruhestand versetzt worden.

Einer der Meteorologen, der den Kürzungen zum Opfer gefallen ist, ist Brian LaMarre. Er war bis vor Kurzem Chef eines der NWS-Büros im Bundesstaat Florida. Die Kürzungen würden dazu führen, dass die Büros in Zukunft nicht mehr rund um die Uhr Wetterdaten erheben könnten, sagte LaMarre der "Süddeutschen Zeitung". "Die Behörde wird das nicht lange durchhalten können." Der 52-Jährige klagte, das Wetter sei bislang in den USA immer überparteilich gewesen, doch diese Zeit sei nun offenbar vorbei.

"Haben uns in North Carolina im Stich gelassen"