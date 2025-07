Maxwell, die nach wie vor Berufung gegen ihre 20-jährige Haftstrafe einlegt, hat zuletzt angedeutet, dass sie auch bereit sei, vor dem US-Kongress auszusagen, wenn ihr Straffreiheit gewährt würde. Trumps Gegner drängen nun auf ihre Aussage, während der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, das Vorhaben mit Verweis auf "laufende Bemühungen der Verwaltung" hinhält. Sollte sie schließlich wirklich als Zeugin vor die amerikanischen Abgeordneten geladen werden, könnte sie womöglich bestätigen, was Trump seit Langem zu verschleiern versucht.

Eine weitere unbequeme Zeugin

Hinzu kamen zuletzt die Enthüllungen von Maria Farmer, einer früheren Mitarbeiterin und späteren Hauptanklägerin Epsteins, die der New Yorker Polizei und dem FBI 1996 und 2006 berichtete, dass sie Zeugin eines beunruhigenden Verhaltens von Trump geworden sei. Sie beschrieb dabei eine Begegnung aus dem Jahr 1995 in Jeffrey Epsteins New Yorker Büro, die ihr Unbehagen bereitete. Epstein habe sie eines späten Abends unerwartet zu sich gerufen.

Sie habe dabei Laufshorts getragen, als Donald Trump in einem Anzug den Raum betrat. Nach ihren Angaben musterte Trump sie von Kopf bis Fuß und starrte auf ihre nackten Beine, sodass sie Angst bekam. Dann aber sei Epstein hereingekommen und habe zu Trump gesagt: "Nein, nein. Sie ist nicht deinetwegen hier." Sie erinnerte sich auch daran, dass Trump hinterher sagte, er habe sie für 16 Jahre alt gehalten. Farmer geht davon aus, dass Trumps Name unter anderem deswegen in noch immer versiegelten Epstein-Ermittlungsakten auftaucht.

Die selbst gestellte politische Falle

Selbst wenn diese Akten kein kriminelles Fehlverhalten Trumps nachweisen, könnte sich ihre Offenlegung noch als politisch verheerend erweisen. Für Trump sind die "Epstein-Akten" zu einer politischen Falle geworden, die er letztlich selbst aufgestellt hat. Er hatte im Wahlkampf damit geworben, das von seinen Anhängern verhasste, elitäre Epstein-Netzwerk zu entlarven, indem er eine angebliche "Klientenliste" endlich veröffentlichen werde. Nur um den Verdacht seiner Anhänger auf eine Vertuschung durch die Demokraten zu nähren. Es ist offen, ob eine solche Klientenliste überhaupt existiert.

Mit jedem Tag, an dem Trump nicht liefern kann, muss er das Feld jenen überlassen, die über ihn und seine Epstein-Vergangenheit auspacken wollen. Seine aktuelle Strategie lautet, die Epstein-Affäre mit den angeblichen Lügen zur Russland-Affäre in seiner ersten Amtszeit zu vergleichen. Damit verleiht Trump dem Thema selbst eine immens hohe Bedeutung.

Das damalige Amtsenthebungsverfahren wegen seiner möglichen Verstrickungen hätte ihn die Präsidentschaft kosten können, hätte es keine republikanische Mehrheit im Kongress gegeben. Seine Partei stellte sich hinter ihn und verhinderte so, dass er des Amtes enthoben wurde. Aber schon bei den kommenden Zwischenwahlen in gut einem Jahr könnte die ohnehin hauchdünne Mehrheit der Republikaner zumindest im Repräsentantenhaus dahin sein. Zwar werden die Demokraten auch dann keine für eine Amtsenthebung notwendige Zweidrittelmehrheit besitzen. Aber nicht zuletzt der Ausblick auf ein neuerliches, vom Repräsentantenhaus eröffnetes sogenanntes Impeachment-Verfahren motiviert sie derzeit, immer tiefer zu graben.