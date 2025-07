Minnesota beruft nach Hackerangriff Nationalgarde ein

US-Außenminister schlägt Kandidat für Wahlen 2028 vor

"Werde nie mehr derselbe sein": FBI-Vize macht kryptische Ankündigung

Trump fordert Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha

Die Gefechte an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha hielten am Samstag den dritten Tag in Folge an. Trump nannte keine Details hinsichtlich der Verhandlungen über eine Waffenruhe, etwa wann und wo sie stattfinden sollen. Allerdings machte er klar, dass die USA mit keinem der beiden Länder weitere Handelsgespräche führen werden, solange der Konflikt nicht beigelegt ist. Aus Sicht der USA sei es nicht angebracht, dass Thailand und Kambodscha an den Verhandlungstisch zurückkehrten, solange die Kämpfe andauerten. "Wenn alles erledigt ist und Frieden herrscht, freue ich mich darauf, unsere Handelsabkommen mit beiden Ländern abzuschließen!"

Trump teilt bizarres Obama-Meme

US-Präsident Donald Trump hat am Samstag ein Meme auf mehreren Social-Media-Kanälen verbreitet, das ihn und seinen Vizepräsidenten JD Vance in einem Polizei-Konvoi zeigt – auf Verfolgungsjagd hinter Ex-Präsident Barack Obama , der in einem weißen Ford Bronco sitzt. Das Bild spielt unverkennbar auf die spektakuläre Flucht von O.J. Simpson im Jahr 1994 an. Hier lesen Sie die Hintergründe.

"Der größte Deal von allen"? Von der Leyen trifft Trump

Showdown in Schottland? Wenige Tage vor dem angedrohten Inkrafttreten hoher US-Zölle auf die Einfuhr von Produkten aus der EU treffen sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump. Mit Spannung wird erwartet, ob ihnen bei dem Gespräch heute Nachmittag (16.30 Uhr Ortszeit, 17.30 Uhr MESZ) in Turnberry eine Einigung im Zollstreit gelingen wird. Trump sprach bei seiner Ankunft in Schottland am Freitag von einer "guten 50:50-Chance". Sollte eine Übereinkunft gelingen, wäre es Trump zufolge "der größte Deal von allen". Hier lesen Sie mehr.

Trump kanzelt Macron ab: "Was er sagt, spielt keine Rolle"

Trump erleidet dritte Niederlage vor Gericht

Insider: US-Regierung will weitere Unis mit Geldstrafen belegen

US-Präsident Donald Trump und sein Team nutzen Fördermittel des Bundes, um Veränderungen an den US-Universitäten zu erzwingen. Nach Ansicht Trumps herrschen an vielen US-Universitäten Antisemitismus und linksradikales Gedankengut. Die Columbia University in New York hatte am Mittwoch mitgeteilt, im Rahmen einer Einigung mit der Regierung mehr als 200 Millionen Dollar zu zahlen, um die meisten der ausgesetzten Bundesmittel wieder zu erhalten. Die Trump-Regierung sieht das Abkommen nach Angaben des Regierungsvertreters als Vorbild für weitere Abkommen mit anderen Universitäten.

Prominente Demokratin nahm "unzulässige Geschenke" an

Ghislaine Maxwell gibt Details zu 100 Personen preis

Trump in Schottland gelandet

US-Präsident Donald Trump ist am Abend zu seinem fünftägigen, inoffiziellen Besuch in Schottland eingetroffen. Das berichtet die BBC. "Es ist großartig, in Schottland zu sein", sagte Trump demnach beim Verlassen der Präsidentenmaschine Air Force One auf dem Flughafen Prestwick bei Glasgow.

Epstein-Affäre: Trump lenkt Aufmerksamkeit auf Bill Clinton

Epstein besaß eine Privatinsel in der Karibik namens Little St. James, die auch ein Tatort gewesen sein soll. Trump sagte nun vor seinem Abflug nach Schottland: "Ich war noch nie auf der Insel." Und behauptete zugleich: Clinton viele Male. Dessen Sprecher hatte 2019 hingegen erklärt, Clinton sei "nie auf Little St. James Island, Epsteins Ranch in New Mexico, oder in seiner Residenz in Florida" gewesen. Clinton habe 2002 und 2003 insgesamt vier Reisen mit Epsteins Flugzeug unternommen – auch im Kontext der Arbeit seiner Stiftung. 2002, so der Sprecher, habe es ein Treffen mit Epstein in dessen Büro in Harlem gegeben, und etwa zur gleichen Zeit sei Clinton mit einem Mitarbeiter und Leibwächtern bei einem Besuch in Epsteins New Yorker Wohnung gewesen.