Diesen Freitag kommt es in Alaska zu einem Treffen, das die Weltordnung verschieben kann: Donald Trump empfängt Wladimir Putin. Bei diesem Gipfel droht die Ukraine, Opfer eines Machtpokers zu werden und Europa zum Statisten.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

An diesem Wochenende sollen im Weißen Haus Sonderschichten geschoben worden sein. Denn, auch wenn es bislang keine finalen Details gibt, ist eines schon jetzt klar. Die Welt erlebt diese Woche ein Gipfeltreffen, das es seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat.

Am 15. August 2025 – so der angekündigte Plan – werden der amerikanische Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin zu direkten Gesprächen im US-Bundesstaat Alaska zusammentreffen. Ob möglicherweise auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dabei sein wird, ist unklar, wird aber zumindest von den USA nicht ausgeschlossen.

Dieses Treffen zwischen Putin und Trump ist weit mehr als ein bilaterales Gespräch zwischen zwei Staatschefs. Es ist ein geopolitischer Moment, der das Machtgefüge zwischen Washington, Moskau, Kiew und ganz Europa verschieben könnte. Unabhängig davon, ob am Ende ein Waffenstillstand steht oder nicht.

Der erste Gipfel seit dem Kalten Krieg

Alleine der Rahmen ist voller Symbolik. Seit fast vier Jahrzehnten gab es keinen solchen Gipfel auf amerikanischem Boden. Zuletzt geschah das im Dezember 1988. Der Kalte Krieg war gerade am Auftauen. Und der damalige US-Präsident Ronald Reagan traf Michail Gorbatschow auf Governors Island, gelegen im New Yorker Hafen. Das war nur wenige Monate, bevor Gorbatschows Reformen eine Welle des Wandels in der Sowjetunion, in ganz Osteuropa und in Deutschland auslösten.

Jetzt steht wieder ein US-russischer Gipfel auf amerikanischem Boden bevor. Dieses Mal in Alaska und damit an einem Ort, der selbst daran erinnert, dass Grenzen nicht in Stein gemeißelt sind. Denn Alaska hieß einst "Russisch-Amerika" und gehörte zum Zarenreich. Bis heute zeugen dort zahlreiche orthodoxe Kirchen von der russischen Prägung. Erst im Jahr 1867 verkaufte Russland das Land für 7,2 Millionen US-Dollar an die Vereinigten Staaten.

Putin wird sich am Freitag also nicht nur erstmals seit 2007 auf amerikanischem Boden befinden, zumindest jenseits von Auftritten im Rahmen der UN in New York. Er betritt auch das Territorium, welches einst zum großen russischen Imperium des Zaren gehörte. Nicht zuletzt Putins Affinität und Besessenheit zu den längst vergangenen Grenzen dieser Ära ließen ihn vor dreieinhalb Jahren den völkerrechtswidrigen Angriff auf die ganze Ukraine befehlen.

Trump holt Putin zurück auf die internationale Bühne