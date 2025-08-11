Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Trump-Putin-Gipfel in Alaska Das gefährlichste Treffen des Jahres
Diesen Freitag kommt es in Alaska zu einem Treffen, das die Weltordnung verschieben kann: Donald Trump empfängt Wladimir Putin. Bei diesem Gipfel droht die Ukraine, Opfer eines Machtpokers zu werden und Europa zum Statisten.
Bastian Brauns berichtet aus Washington
An diesem Wochenende sollen im Weißen Haus Sonderschichten geschoben worden sein. Denn, auch wenn es bislang keine finalen Details gibt, ist eines schon jetzt klar. Die Welt erlebt diese Woche ein Gipfeltreffen, das es seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat.
Am 15. August 2025 – so der angekündigte Plan – werden der amerikanische Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin zu direkten Gesprächen im US-Bundesstaat Alaska zusammentreffen. Ob möglicherweise auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dabei sein wird, ist unklar, wird aber zumindest von den USA nicht ausgeschlossen.
- "Sicherlich möglich": Laut Insider deutet sich Wende bei Trump-Putin-Gipfel an
- Seine Ukraine-Wende birgt gewaltige Risiken: Trump will Putin treffen
Dieses Treffen zwischen Putin und Trump ist weit mehr als ein bilaterales Gespräch zwischen zwei Staatschefs. Es ist ein geopolitischer Moment, der das Machtgefüge zwischen Washington, Moskau, Kiew und ganz Europa verschieben könnte. Unabhängig davon, ob am Ende ein Waffenstillstand steht oder nicht.
Der erste Gipfel seit dem Kalten Krieg
Alleine der Rahmen ist voller Symbolik. Seit fast vier Jahrzehnten gab es keinen solchen Gipfel auf amerikanischem Boden. Zuletzt geschah das im Dezember 1988. Der Kalte Krieg war gerade am Auftauen. Und der damalige US-Präsident Ronald Reagan traf Michail Gorbatschow auf Governors Island, gelegen im New Yorker Hafen. Das war nur wenige Monate, bevor Gorbatschows Reformen eine Welle des Wandels in der Sowjetunion, in ganz Osteuropa und in Deutschland auslösten.
Jetzt steht wieder ein US-russischer Gipfel auf amerikanischem Boden bevor. Dieses Mal in Alaska und damit an einem Ort, der selbst daran erinnert, dass Grenzen nicht in Stein gemeißelt sind. Denn Alaska hieß einst "Russisch-Amerika" und gehörte zum Zarenreich. Bis heute zeugen dort zahlreiche orthodoxe Kirchen von der russischen Prägung. Erst im Jahr 1867 verkaufte Russland das Land für 7,2 Millionen US-Dollar an die Vereinigten Staaten.
Putin wird sich am Freitag also nicht nur erstmals seit 2007 auf amerikanischem Boden befinden, zumindest jenseits von Auftritten im Rahmen der UN in New York. Er betritt auch das Territorium, welches einst zum großen russischen Imperium des Zaren gehörte. Nicht zuletzt Putins Affinität und Besessenheit zu den längst vergangenen Grenzen dieser Ära ließen ihn vor dreieinhalb Jahren den völkerrechtswidrigen Angriff auf die ganze Ukraine befehlen.
Trump holt Putin zurück auf die internationale Bühne
Obwohl der russische Präsident wegen der von ihm verantworteten unmenschlichen Verbrechen in diesem Krieg mit Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gesucht wird, hat Putin in Alaska nichts zu befürchten. Denn weder Russland noch die Vereinigten Staaten von Amerika erkennen diese Institution bekanntlich an. In aller Ruhe können Putin und Trump also, wie einst zu Zeiten des Kalten Krieges, die Geschicke der Welt in andere Bahnen lenken. Auch wenn die Vorzeichen heute gänzlich andere sind als damals.
Putin ist kein Gorbatschow. Trump ist kein Reagan. Was also hat die Welt, Europa und vor allem die Ukraine von diesem Gipfel im hohen Norden auf der anderen Seite des Globus zu erwarten?
In Alaska prallen die persönlichen Ambitionen zweier Präsidenten und knallharte Interessen nicht aufeinander, sondern fügen sich zusammen. Viel spricht dafür, dass Putin gerade wegen der internationalen Isolation schon vor Beginn der Konferenz als Gewinner dasteht. Denn Trump holt ihn mit diesem Treffen als respektierten Gesprächspartner nicht nur zum ersten Mal wieder auf die internationale Bühne. Putin kann sich, wie lange nicht, als globaler Akteur darstellen. Zuletzt hatte Joe Biden den russischen Präsidenten 2021 im schweizerischen Genf getroffen.
Ein diplomatischer Präzedenzfall
Trump und Putin streben in Alaska aber womöglich auch handfeste "Deals" an. Von Territorien, welche die Ukraine an den Aggressor abtreten soll, bis zum Erlass von US-Sanktionen und einer neuen Ära wirtschaftlicher Zusammenarbeit zwischen den beiden Atommächten ist vieles denkbar und aufseiten des Weißen Hauses schon lange in Vorbereitung.
Der Gipfel von Alaska stellt einen diplomatischen Präzedenzfall dar. Denn es ist nicht nur das erste Treffen auf höchster Ebene zwischen den USA und Russland seit Putins Einmarsch in die Ukraine. Voraussichtlich wird dieses direkte Gespräch zwischen Trump und Putin eben ohne die Ukrainer am Tisch stattfinden. Und auch Europa steht außen vor, auch wenn Trump die transatlantischen Partner über seine Absicht, Putin zu treffen, telefonisch informiert hat. Schon dieses Fehlen relevanter Akteure ist ein Erfolg für Moskau.
Putin reist dazu ohne nennenswerte Zugeständnisse an: keine Zusage, sich aus besetzten ukrainischen Gebieten zurückzuziehen, kein Verzicht auf seine Maximalforderungen, keine Garantien, dass die Kämpfe nicht wieder aufgenommen werden. "Der entscheidende Punkt bei einem Rahmenabkommen ist, dass beide Seiten – also Russland und die Ukraine – die Prinzipien und Rahmenbedingungen vereinbaren müssen", warnte darum der frühere US-Diplomat und Russland-Experte Thomas Graham beim Washingtoner Think-Tank Council on Foreign Relation. "Russland will eindeutig, dass die Ukraine ein Satellit wird – ähnlich wie Belarus heute", so Graham.
Alaska als Heimspiel für den Friedensstifter Trump
Warum Trump diesem Treffen trotzdem zustimmt? Auch für den amerikanischen Präsidenten sind die zu erwartenden Bilder wichtig. Seit Langem hat er insbesondere seiner Wählerbasis versprochen, den Krieg in der Ukraine "innerhalb von 24 Stunden" zu beenden, auch wenn er diese Aussage heute nicht mehr wörtlich verstanden wissen möchte. Trump inszeniert sich seit Monaten als Dealmaker und Friedensstifter, zuletzt im Weißen Haus mit dem armenischen Regierungschef und dem Präsidenten von Aserbaidschan.
Alaska als Kulisse erlaubt Trump nun, die Gespräche mit Putin als Heimspiel zu präsentieren. Es ist ein Treffen zwischen direkten Nachbarn, getrennt nur durch die verhältnismäßig schmale Beringstraße im nördlichen Pazifik. Der amerikanische Präsident strebt nach jedweder Vereinbarung, mag sie noch so vage sein, die er als "Stoppen des Tötens" verkaufen kann. Eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen mit Russland wäre dann nur die logische Konsequenz seiner "America First"-Politik.
Gefahren für die Ukraine und Europa
Für die Ukraine ist die Gefahr klar: Ein solcher Deal würde nicht nur die russische Kontrolle über große Gebiete de facto festschreiben und Putin zudem die Freiheit lassen, sich für künftige Offensiven neu aufzustellen. Zu den aus diesem Grund schon lange vehement von der Ukraine eingeforderten Sicherheitsgarantien schweigt US-Präsident Trump beharrlich.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zwar jedes Abkommen ohne die Ukraine als "Entscheidung gegen den Frieden" bezeichnet. Inwiefern sich die Ukraine am Ende aber verweigern wird können, ist unklar. Die Europäer haben zwar der amerikanischen Regierung einen eigenen Plan vorgestellt. Mehr als freundliche Worte und einen Dank für die Vorschläge gibt es aus dem Weißen Haus jedoch bislang nicht.
Am Ende könnte Europa einmal mehr geschwächt dastehen. Obwohl seine Regierungen und maßgeblich auch Deutschland der Ukraine in beispiellosem Umfang militärische und finanzielle Hilfe geleistet haben – oft unter hohen politischen Kosten – ist die Abhängigkeit von den USA beinahe größer als je zuvor. Militärisch, aber zunehmend auch wirtschaftlich, infolge der anwachsenden Flüssiggas-Importe. Hinzu kommen die steigenden Kosten für Rüstungsimporte und die Belastungen durch die hohen Zölle der Trump-Regierung.
Trumps trügerisches Grollen gegen Putin
Angesichts dieser strategischen Lage können die europäischen Staats- und Regierungschefs noch so oft bekräftigen, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden dürfen. Doch ihr Einfluss auf Trumps Verhandlungsposition bleibt begrenzt. Die Europäer haben sich seit Wochen dafür gerühmt, dem US-Präsidenten über die Zeit erfolgreich klargemacht zu haben, dass Wladimir Putin ihn nur hinhalten würde. Angesichts der zuletzt harschen Töne aus Washington in Richtung Kreml schien dies auch berechtigt gewesen zu sein.
Doch obwohl Trump mit neuen Sanktionen drohte, sollte Putin seine Angriffe nicht stoppen, war die europäische Vorfreude auf einen vermeintlichen Kurswechsel aus Washington trügerisch. Selbst dann, wenn es im Rahmen des Alaska-Gipfels zu einem Waffenstillstand-gegen-Territorium-Deal kommen sollte. Russische Analysten geben offen zu, dass eine solche Vereinbarung weniger einem wahren Kriegsende dient als einer Neujustierung zu den Bedingungen Moskaus.
Ein eingefrorener Konflikt würde Putin Zeit verschaffen, seine Gebietsgewinne zu konsolidieren, die Ukraine politisch weiter zu destabilisieren und auf ein Auseinanderbrechen westlicher Einigkeit zu warten. Der Alaska-Gipfel könnte ihm aber nicht nur eine strategische Pause verschaffen.
Zugleich könnte es ihm im persönlichen Gespräch mit dem US-Präsidenten gelingen, die Ukraine und Europa als Friedensverhinderer und Kriegstreiber darzustellen. "Die Erkenntnis der Europäer von früheren Treffen ist klar: Wenn sie nicht am Tisch sitzen, laufen die Dinge meist schief", sagte die Europa-Expertin Liana Fix in Washington. Dass Europa in Alaska außen vor bleibe, sei schon ein wichtiger Teilerfolg für Moskau.
Fertig mit dem "Ukraine-Kriegsgeschäft"
Bei Trump könnte sich das Bild verfestigen, den russischen Präsidenten trotz seiner furchtbaren Verbrechen und eines Krieges, der in Wahrheit schon seit 2014 andauert, als unverzichtbaren Partner bei der Neuordnung der Welt zu sehen. "Trotz seiner jüngsten Kritik an Putin scheint Trump immer noch an der Idee festzuhalten, dass er mit Putin als Partner und nicht als Gegner sprechen kann", kritisierte der frühere ukrainische Botschafter Oleh Shamshur die aktuellen Entwicklungen.
Wer noch Zweifel daran hat, worum es der Trump-Regierung jetzt vorrangig geht, konnte am Wochenende seinem Vize-Präsidenten JD Vance zuhören. Der sagte in einem Interview beim Fernsehsender Fox News wörtlich: "Wir sind mit der Finanzierung des Ukraine-Kriegsgeschäfts fertig."
- Eigene Recherchen und Überlegungen
- Panel-Diskussion des Council on Foreign Realtions (Englisch)
- reaganlibrary.gov: Ronald Reagan Presidential LIbrary & Museum (Englisch)