t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

Donald Trump hängt Porträt von Obama aus Besucher-Bereich des Weißen Hauses

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSchlagerstar sagt alle Auftritte ab
TextSchwabe zeigt Frau an – wegen 15 Cent
TextLola Weippert liegt im Krankenhaus
TextChiphersteller: Milliardenregen für Trump?
TextGeldregen auf Autobahn: Fahrer halten an

Nicht mehr für Besucher zugänglich
Trump "versteckt" Porträts von Obama und Bush im Weißen Haus

Von t-online
11.08.2025 - 09:35 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0782865609Vergrößern des Bildes
Bild aus dem Winter 2024: Das Obama-Portrait an seiner alten Position. (Quelle: IMAGO/ANNABELLE GORDON/imago)
News folgen

Trump teilt häufig gegen seine Kritiker aus – nicht erst, seit er erneut im Weißen Haus sitzt. Jetzt hat der US-Präsident dafür auch eine lange Tradition genutzt.

US-Präsident Donald Trump dekoriert weiter im öffentlich zugänglichen Bereich des Weißen Hauses um – und lässt dabei die Präsidenten-Porträts neu anordnen. Wie "CNN" unter Berufung auf Insider berichtet, wurden die Bildnisse von Barack Obama, George W. Bush und seinem Vater George Bush Senior in ein Treppenhaus vor dem Privatbereich des Weißen Hauses verlegt. Durch die hohen Sicherheitsbeschränkungen sind die Bilder so nicht mehr Teil der Besuchertouren.

Loading...

Schon April hatte Trump das Obama-Portrait umhängen lassen – und mit einem Bildnis von sich selbst ersetzen lassen. In der Eingangshalle des Weißen Hauses ist seitdem ein Ölgemälde zu sehen, auf dem Trump Sekunden nach dem Anschlagversuch aus dem Wahlkampf dargestellt ist.

Das Weiße Haus: Dieses Gemälde von Donald Trump hängt nun in dem Gebäude.Vergrößern des Bildes
Attentat im Wahlkampf: Dieses Gemälde von Donald Trump hängt im Weißen Haus. (Quelle: X/@WhiteHouse)

Längerer Zwist mit Präsident Trump

Zwischen Trump und Obama gibt es schon länger Spannungen: Vor seiner Präsidentschaft verbreitete Trump etwa die Verschwörungstheorie, dass Obama nicht in den USA geboren ist, kürzlich warf er ihm außerdem Verrat vor. Obama wies die Vorwürfe als Ablenkungsmanöver zurück.

Joe Biden, Jill Biden, Barack Obama, Michelle ObamaVergrößern des Bildes
Der ehemalige Präsident und seine First Lady: Barack und Michelle Obama bei der Vorstellung der Portraits. (Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa/dpa)

Auch Bush Junior und Senior haben Trump in der Vergangenheit immer wieder öffentlich kritisiert. Bush Senior gab zudem an, bei der Präsidentschaftswahl 2016 für die Demokratin Hillary Clinton gestimmt zu haben. Schon während seiner ersten Präsidentschaft hatte Trump das Portrait von Georg W. Bush umhängen lassen.

Die Tradition der Präsidenten-Porträts ist in den 1960er Jahren entstanden. Meist werden die ehemaligen Präsidenten von ihren Amtsnachfolgern zu einer Zeremonie eingeladen, bei der die offiziellen Bilder vorgestellt werden. Das Portrait von Joe Biden ist noch nicht fertiggestellt.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Barack ObamaCNNDonald TrumpGeorge W. Bush
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom