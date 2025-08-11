Nicht mehr für Besucher zugänglich Trump "versteckt" Porträts von Obama und Bush im Weißen Haus

Von t-online 11.08.2025 - 09:35 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bild aus dem Winter 2024: Das Obama-Portrait an seiner alten Position. (Quelle: IMAGO/ANNABELLE GORDON/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Trump teilt häufig gegen seine Kritiker aus – nicht erst, seit er erneut im Weißen Haus sitzt. Jetzt hat der US-Präsident dafür auch eine lange Tradition genutzt.

US-Präsident Donald Trump dekoriert weiter im öffentlich zugänglichen Bereich des Weißen Hauses um – und lässt dabei die Präsidenten-Porträts neu anordnen. Wie "CNN" unter Berufung auf Insider berichtet, wurden die Bildnisse von Barack Obama, George W. Bush und seinem Vater George Bush Senior in ein Treppenhaus vor dem Privatbereich des Weißen Hauses verlegt. Durch die hohen Sicherheitsbeschränkungen sind die Bilder so nicht mehr Teil der Besuchertouren.

Loading...

Schon April hatte Trump das Obama-Portrait umhängen lassen – und mit einem Bildnis von sich selbst ersetzen lassen. In der Eingangshalle des Weißen Hauses ist seitdem ein Ölgemälde zu sehen, auf dem Trump Sekunden nach dem Anschlagversuch aus dem Wahlkampf dargestellt ist.

Längerer Zwist mit Präsident Trump

Zwischen Trump und Obama gibt es schon länger Spannungen: Vor seiner Präsidentschaft verbreitete Trump etwa die Verschwörungstheorie, dass Obama nicht in den USA geboren ist, kürzlich warf er ihm außerdem Verrat vor. Obama wies die Vorwürfe als Ablenkungsmanöver zurück.

Auch Bush Junior und Senior haben Trump in der Vergangenheit immer wieder öffentlich kritisiert. Bush Senior gab zudem an, bei der Präsidentschaftswahl 2016 für die Demokratin Hillary Clinton gestimmt zu haben. Schon während seiner ersten Präsidentschaft hatte Trump das Portrait von Georg W. Bush umhängen lassen.