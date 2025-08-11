Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump stellt die US-Hauptstadt Washington per Dekret unter seine Kontrolle und begründet dies mit einer angeblichen Sicherheits-Notlage. Der Schritt des Präsidenten, das Militär einzusetzen, ist ein ungeheuerlicher Vorgang.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Loading...

An diesem 11. August 2025 hat Donald Trump eine gefährliche Grenze überschritten. Per Dekret verfügte Trump, dass er unter anderem die Washingtoner Polizei, die Metropolitan Police, unter direkte Kontrolle der Bundesregierung stellt. Trump hat zudem den Befehl gegeben, bis zu 1.000 Nationalgardisten nach Washington, D.C. zu entsenden. Er vollzieht damit einen weiteren, unverhohlen autoritären Machtausbau.

Inszenierter Notstand statt echter Krise

Flankiert von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, Justizministerin Pam Bondi und seinem FBI-Chef Kash Patel verkaufte Trump diesen Schritt im Presseraum des Weißen Haus als überfällige und notwendige Reaktion auf einen angeblichen "Kriminalitäts-Notstand" in der US-Hauptstadt. Denn nur dann darf der US-Präsident laut Gesetz einen so schwerwiegenden Eingriff für einen begrenzten Zeitraum vornehmen.

In Wahrheit aber ist dieser "Notstand" reines politisches Theater. Es ist eine mutwillig inszenierte Krise, basierend auf handverlesenen Anekdoten und glatten Lügen über die tatsächliche Sicherheitslage in der Hauptstadt. Was stimmt: Es gibt tödliche Schießereien, es gibt viele Obdachlose. Und ja, es gibt auch einen Haufen Schlaglöcher in den Straßen. Auch die will Trump jetzt laut eigener Aussage mit seinen Maßnahmen endlich schließen.

Die Fakten sprechen eine andere Sprache

Aber Trumps Behauptung, die Gewaltkriminalität in Washington sei vollkommen außer Kontrolle geraten, steht im direkten Widerspruch zu den Fakten: Gewaltverbrechen sind im Vergleich zum Vorjahr sogar um 26 Prozent gesunken, Morde sind um 12 Prozent zurückgegangen, und die Kriminalität insgesamt ist nach einem tatsächlichen Anstieg im Jahr 2023 weiter gefallen. Die Gewaltverbrechensrate in Washington war im Jahr 2024 sogar die zweittiefste seit dem Jahr 1966.

Das ist kein Notstand. Aber Trump sucht nach einem Vorwand. Er und sein versammeltes Team haben die Öffentlichkeit aber selten derart schamlos in die Irre geführt wie bei diesem Versuch, die Macht mittels Militäreinheiten an sich zu reißen. Isolierte Einzelfälle von Gewalt werden zu Symbolen angeblicher landesweit grassierender Gesetzlosigkeit in von Demokraten regierten Städten aufgeblasen.

Trump und sein Team taten so, als könnten unbescholtenen amerikanische Besucherfamilien nicht mehr in die Museen an der National Mall gehen oder die vielen Denkmäler bestaunen, ohne Gefahr zu laufen, kurzerhand erschossen zu werden. Angesichts der Menschenmassen, die sich aktuell während der Sommerferien durch die Innenstadt schieben, sind diese Lügen so dreist wie offensichtlich.

Das bekannte Muster autoritärer Machtpolitik