Nach Washington Diese US-Städte könnte Trump als nächstes unter Bundesaufsicht stellen
US-Präsident Donald Trump schickt die Nationalgarde nach Washington. Weitere Städte könnten noch kommen. Dabei folgt Trumps Plan einem Muster.
Die US-Hauptstadt Washington steht bereits unter Aufsicht der Bundesbehörden. Offizielle Begründung: zu viel Kriminalität. Zwar zeigen die Polizeistatistiken sinkende Verbrechensraten. Präsident Donald Trump lässt sich aber nicht aufhalten. So könnten bald weitere Städte folgen.
"Es gibt auch andere Städte, denen es schlecht geht. Sehr schlecht", sagte Trump während seiner Pressekonferenz zu Wochenbeginn. Und er nannte konkrete Namen: "Schauen Sie sich Chicago an, wie schlimm es dort ist. Schauen Sie sich Los Angeles an, wie schlimm es dort ist. Wir haben andere Städte, denen es sehr schlecht geht. New York hat ein Problem. Und dann gibt es natürlich Baltimore und Oakland."
Trumps Liste folgt dabei einem Muster: Die Städte werden regiert von Demokraten und gelten als links-progressiv.
Ein Blick auf die Großstädte und wofür sie stehen.
Washington: Die stete Kritikerin
Muriel Bowser ist seit 2015 Bürgermeisterin in Washington. Mit Trump legte sich die demokratische Politikerin mehrfach an. Zuletzt hatte sie im Juni die Militärparade zu Trumps Geburtstag kritisiert. Die Bürgermeisterin forderte eine Kompensation für die Straßenschäden durch schweres Gerät wie Panzer und Militärlaster. Trump schätzt es nicht, wenn man seine Pläne durchkreuzt.
Schon in Trumps erster Amtszeit setzte Bowser ein Zeichen. Unmittelbar in Nähe des Weißen Hauses benannte sie eine Straßenkreuzung um in George Floyd Black Lives Matter Plaza. Der Afroamerikaner Floyd war 2020 von einem weißen Polizisten getötet worden. Die nachfolgende Protestbewegung "Black Lives Matter" – Schwarze Leben zählen – richtete sich gegen Diskriminierung und mahnte Gleichberechtigung an.
New York: Der neue demokratische Hoffnungsträger
New York ist seit Jahrzehnten eine demokratische Hochburg – und Trumps Heimatstadt. Umso mehr schaut er auf den neuen demokratischen Hoffnungsträger in New York: Zohran Mamdani, Sohn einer Filmemacherin und eines Hochschullehrers mit dem Schwerpunkt Postkolonialismus.
Mamdani gewann im Juni überraschend die Vorwahlen bei den Demokraten für die Bürgermeisterwahl am 4. November. Schon jetzt gilt er als neuer Hoffnungsträger bei den Demokraten. Doch sein links-progressives Programm entsetzt selbst das Establishment der eigenen Partei. Es reicht von kostenlosen Bussen bis zur Mietpreisbremse. "Ich denke, wir brauchen keine Milliardäre", sagte Mamdani einmal.
Oakland: Eine lange gegenseitige Abneigung
"Billig" und "falsch", nannte Barbara Lee die Vorwürfe von Donald Trump. Die frühere Kongressabgeordnete ist seit diesem Jahr Bürgermeisterin von Oakland. Die Stadt liegt in Kalifornien. Das liegt nicht nur geografisch weit entfernt von Washington und Donald Trump.
Auch politisch geht Oakland eigene Wege: Grünes Wachstum heißt das Programm. Das reicht von nachhaltigen Gebäuden, Kreislaufwirtschaft bis hin zum emissionsfreien Verkehr. Alles das, wofür Trumps Politik des "Drill, Baby, Drill" mit der neuen Suche nach Öl nicht steht.
Das Verhältnis zwischen Trump und Oakland war schon vor Lees Amtsantritt angespannt. In seiner ersten Amtszeit bezeichnete Trump die damalige Bürgermeisterin Libby Schaaf als "Schande". Der Grund: Schaaf hatte zu Protesten gegen Trumps Migrationspolitik aufgerufen.
Chicago: Von Papst Leo bis Barack Obama
Chicago ist ebenfalls eine demokratische Hochburg. Barack Obama startete dort seine Karriere. Auch Papst Leo stammt aus der Stadt in Illinios. Beides wirklich keine Freunde von Donald Trump.
Das Monats-Magazin "Chicago" fragte schon im vergangenen Jahr: "Haben sich ein Präsident und eine Stadt jemals so sehr gehasst wie Donald J. Trump und Chicago?". So schimpfte Trump einst über die Stadt: "Afghanistan ist ein sicherer Platz im Vergleich zu Chicago."
In einem offenen Brief wandte sich das Magazin an Trump: "Unsere letzte Bürgermeisterin, Lori Lightfoot, sagte, Sie hätten Chicago als 'Boxsack' benutzt. Hey, wir verstehen das. So läuft das in der Politik. Seit Sie Einwanderer für Verbrechen und Mord verantwortlich gemacht haben, suchen Sie nach Gegnern, um Ihre Anhänger aufzuhetzen und sie an Ihre Ziele zu binden, indem Sie die Bedrohung anprangern, die sie für den amerikanischen Lebensstil darstellen."
Baltimore: Die Sache mit den Zahlen
"Zu Baltimore will ich gar nicht mehr sagen", erklärte Trump auf seiner Pressekonferenz.
Auch hier gibt es eine Vorgeschichte. Im März begründete Trump die Abschaffung des Bildungsministeriums auf Bundesebene mit den Worten: "In Baltimore beherrschen 40 Prozent der Schüler nicht mal die Grundrechenarten."
Schon damals übte Baltimores demokratischer Bürgermeister Brandon Scott heftige Kritik. Und auch im jüngsten Streit geht es um Zahlen. Baltimores Kriminalitätsrate ist die niedrigste seit Jahrzehnten.
Bilanz
Seine Drohung richtete sich bislang ausnahmslos gegen Städte, die von Demokraten regiert werden. Schon unmittelbar nach Trumps Erlass gab es Demonstrationen in Washington. Auch andernorts regte sich Kritik.
Schon plant das US-Verteidigungsministerium eine schnelle Eingreiftruppe gegen zivile Unruhen im Land. Binnen einer Stunde soll sie jede Stadt des Landes erreichen. Trump droht durchzugreifen.
Protest kommt nicht nur von Politikern der demokratischen Partei. Die US-Bürgermeisterkonferenz, die rund 1.400 Städte vertritt, reagierte empört. Der Republikaner David Holt, Bürgermeister von Oklahoma City und Vorsitzender der Bürgermeisterkonferenz, erklärte: "Amerikanische Bürgermeister betrachten Machtübernahmen durch andere Regierungsebenen nie als eine Taktik, die nachweislich zu Ergebnissen führt."
