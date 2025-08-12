Nach Washington Diese US-Städte könnte Trump als nächstes unter Bundesaufsicht stellen

Von t-online, pri 12.08.2025

US-Präsident Donald Trump will gegen weitere Kommunen vorgehen. (Archivbild) (Quelle: ap)

US-Präsident Donald Trump schickt die Nationalgarde nach Washington. Weitere Städte könnten noch kommen. Dabei folgt Trumps Plan einem Muster.

Die US-Hauptstadt Washington steht bereits unter Aufsicht der Bundesbehörden. Offizielle Begründung: zu viel Kriminalität. Zwar zeigen die Polizeistatistiken sinkende Verbrechensraten. Präsident Donald Trump lässt sich aber nicht aufhalten. So könnten bald weitere Städte folgen.

"Es gibt auch andere Städte, denen es schlecht geht. Sehr schlecht", sagte Trump während seiner Pressekonferenz zu Wochenbeginn. Und er nannte konkrete Namen: "Schauen Sie sich Chicago an, wie schlimm es dort ist. Schauen Sie sich Los Angeles an, wie schlimm es dort ist. Wir haben andere Städte, denen es sehr schlecht geht. New York hat ein Problem. Und dann gibt es natürlich Baltimore und Oakland."

Trumps Liste folgt dabei einem Muster: Die Städte werden regiert von Demokraten und gelten als links-progressiv.

Ein Blick auf die Großstädte und wofür sie stehen.

Washington: Die stete Kritikerin

Muriel Bowser ist seit 2015 Bürgermeisterin in Washington. Mit Trump legte sich die demokratische Politikerin mehrfach an. Zuletzt hatte sie im Juni die Militärparade zu Trumps Geburtstag kritisiert. Die Bürgermeisterin forderte eine Kompensation für die Straßenschäden durch schweres Gerät wie Panzer und Militärlaster. Trump schätzt es nicht, wenn man seine Pläne durchkreuzt.

Schon in Trumps erster Amtszeit setzte Bowser ein Zeichen. Unmittelbar in Nähe des Weißen Hauses benannte sie eine Straßenkreuzung um in George Floyd Black Lives Matter Plaza. Der Afroamerikaner Floyd war 2020 von einem weißen Polizisten getötet worden. Die nachfolgende Protestbewegung "Black Lives Matter" – Schwarze Leben zählen – richtete sich gegen Diskriminierung und mahnte Gleichberechtigung an.

New York: Der neue demokratische Hoffnungsträger

New York ist seit Jahrzehnten eine demokratische Hochburg – und Trumps Heimatstadt. Umso mehr schaut er auf den neuen demokratischen Hoffnungsträger in New York: Zohran Mamdani, Sohn einer Filmemacherin und eines Hochschullehrers mit dem Schwerpunkt Postkolonialismus.