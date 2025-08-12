So sah Julia Klöckner früher aus

Aktualisiert am 12.08.2025 - 18:09 Uhr

Das "Alyeska Resort" vor den Toren von Anchorage gilt als möglicher Tagungsort. (Quelle: IMAGO/Sergey Popov/imago)

US-Präsident Trump trifft Russlands Staatschef Putin in Alaska. Zur Auswahl stehen einige Hotels. Oder, wie einst bei Papst Johannes Paul II., ein etwas ungewöhnlicher Ort.

In Alaska besitzt Donald Trump keine eigenen Golf-Hotels. Umso mehr wird gerätselt, an welchem Ort der US-Präsident am Freitag mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin zusammentrifft.

Bislang hat das Weiße Haus nur Alaska als Ort der Zusammenkunft bestätigt. Alaska verfügt nicht über viele Flughäfen, auf denen die Präsidentenmaschine Air Force 1 landen kann. Die US-Luftfahrtbehörde schränkte für Freitag den Luftverkehr rund um Anchorage ein. So wird vermutet, dass das Treffen von Trump und Putin in Alaskas größter Stadt stattfinden wird.

Mitten in der Stadt oder im abgelegenen Resort

Die Zeitung "Anchorage Daily News" spekuliert deshalb darüber, dass der Gipfel im Hotel "Captain Cook" in Anchorage stattfinden könnte. Dort hatte 2017 schon Chinas Staatschef Xi Jinping diniert. Das Personal wäre mit den Sicherheitsbedingungen vertraut.

Die Zeitung "Alaska's News Source" bringt das "Alyeska Resort" in Girdwood ins Gespräch, rund sechzig Kilometer von Anchorage entfernt. Angestellte des Hotels wollten sich aber nicht zu möglichen prominenten Gästen äußern.

Zu den Fakten: Vor Reisen von Staats- und Regierungschefs rückt in der Regel ein Sicherheitsteam aus der Hauptstadt an, um die Sicherheitsvorkehrungen im Hotel zu besprechen und die Lage zu prüfen. Für US-Präsidenten gelten dabei auf Reisen besondere Regeln. Wenn der Präsident sich bewegt, ob im Auto oder zu Fuß, bleibt alles drumherum stehen. Nicht nur ruht der Verkehr, auch Journalisten müssen im Presseraum ausharren, bis der Präsident das Gebäude verlassen hat.

Notfalls am Flughafen wie Reagan und der Papst

Der ehemalige US-Agent Robert McDonald erläuterte der "Alaska's News Source": "Ich denke, man wird nach Veranstaltungsorten suchen, die eine bestimmte Anzahl von Personen aus jedem der Länder aufnehmen können und über Aufenthaltsräume, Übernachtungszimmer und Bereiche verfügen, in denen die Menschen verpflegt werden können."

Alaska als Gipfelort bietet einen enormen Vorteil. Der abgelegene Ort ist für mögliche Gegendemonstranten nur schwer zu erreichen.